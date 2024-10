Anna Lou Castoldi: “Ero convinta di fare schifo, la mia faccia mutava…”

Confessioni per Anna Lou Castoldi che a Ballando con le Stelle ha raccontato alcuni momenti molto duri affrontati nella sua vita.

Tempo di racconti anche delicati per Anna Lou Castoldi che a Ballando con le Stelle si sta aprendo sempre di più. La figlia di Asia Argento e Morgan, presente nel cast della trasmissione di Rai 1, ha avuto modo di svelare alcuni dei periodi più delicati affrontati nella sua vita con tanto di parole sul bullismo subito e non solo.

Anna Lou Castoldi, il rapporto col corpo e il bullismo

Anna Lou e Asia Argento

Anna Lou ha spiegato che “da piccola alle media mi vergognavo troppo del mio corpo. Mi bullizzavano. Facevano le rime, poi Anna Lou fa rima con pupù quindi per le elementari e medie era perfetta”, ha svelato confidandosi col suo partner della trasmissione di Rai 1.

La figlia di Asia Argento e Morgan ha poi aggiunto: “Il periodo più difficile emotivamente per me sono state le medie. Era tutto buio, ogni cosa era un incubo. Non riuscivo ad accettare le cose per com’erano. Vivevo in maniera molto pesante”.

La sofferenza e la dismorfofobia

Questa sensazione di malessere e di buio, successivamente è stata affrontata nel dettaglio. Anna Lou, infatti, ha spiegato: “Ero convinta di non valere niente, di fare schifo. Poi mi è stato detto che soffrivo di dismorfia, o dismorfofobia. Praticamente ti vedi in un altro modo”.

La ragazza ha spiegato meglio quali fossero le sue problematiche: “Se mi guardavo allo specchio, dopo qualche secondo la mia faccia cominciava a mutare“. In questo senso, la sua sofferenza è stata pure messa in un certo senso per iscritto: “Sono piena di autoritratti in cui mi dipingo in maniera deforme. Questa è un’età tosta per tutti, quindi se posso far sentire qualcuno in compagnia voglio dire che ci sono stata e le cose migliorano. Io non lo sapevo e pensavo di dover vivere un’eternità di delirio”, ha concluso la ragazza che a Ballando sta facendo un bellissimo percorso di crescita, non solo nella danza evidentemente.