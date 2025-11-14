Nuove linee guida per il trasporto in volo degli animali: l’Enac consente ai cani di taglia media e grande di viaggiare in cabina, ma resta facoltativa l’adesione delle compagnie.

L’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) interviene, ancora una volta, sulle regole del trasporto aereo degli animali domestici, introducendo una novità che potrebbe cambiare, in modo sostanziale, il modo di viaggiare con i propri cani. Ecco tutte le novità in merito che hanno già diviso le compagnie aeree.

Animali in volo, arrivano le nuove regole dell’Enac

Le nuove linee guida prevedono infatti la possibilità di accogliere fino a sei cani per volo, con un limite massimo di peso fissato a 30 chilogrammi. E le prime reazioni, da parte delle compagnie di bandiera, non sono mancate.

Fino a oggi, solo i cani di piccola taglia erano autorizzati a viaggiare accanto ai loro proprietari, all’interno di appositi trasportini. Con la nuova proposta dell’Enac, anche gli esemplari di taglia media e grande potranno entrare in cabina, occupando spazi dedicati e controllati.

Tuttavia, l’annuncio – diffuso principalmente via social – non coincide ancora con un’applicazione immediata: il regolamento dell’Enac lascia infatti libertà alle compagnie di scegliere se aderire o meno alla nuova policy.

Le compagnie si spaccano: entusiasmo e resistenze

ITA Airways è stata la prima a sperimentare voli pet friendly, consentendo ai cani di viaggiare fuori dal trasportino in aree dedicate.

Le compagnie low cost, invece, hanno espresso dubbi e opposizioni. Il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, ha definito la misura “troppo complessa da gestire” e ha escluso, almeno per ora, l’adozione di questa novità da parte del gruppo.

Per favorire la convivenza tra passeggeri, l’Enac ha previsto una distinzione tra zone pet friendly e pet free, in modo da tutelare anche chi soffre di allergie o, semplicemente, preferisce viaggiare senza animali a bordo.