Manovra 2026, la mappa degli incentivi: tutti i bonus per famiglie e imprese

La nuova Manovra 2026 ridefinisce il sistema di aiuti con interventi su fisco, lavoro, natalità e imprese, introducendo incentivi specifici: le novità.

La Manovra 2026 prevede un pacchetto di interventi che ridisegna l’ambito delle politiche sociali, fiscali e produttive, riguardanti, nello specifico, la natalità, il potere d’acquisto, il mercato del lavoro, l’innovazione industriale e il sistema sanitario. La strategia del governo consolida, dunque, misure già operative e, allo stesso tempo, a correggere distorsioni che – negli ultimi anni -hanno pesato su famiglie e imprese.

Manovra 2026, tutti i bonus previsti per imprese e famiglie

Il capitolo dedicato ai nuclei familiari è tra i più importanti. L’assegno per le madri lavoratrici includerà anche soggetti, in un primo momento, esclusi, mentre il congedo parentale confermato all’80% è esteso fino ai 14 anni del figlio.

Il pacchetto infanzia si rafforza anche con l’aumento dei giorni di malattia fruibili dai genitori e con nuovi fondi strutturali rivolti alle politiche socioeducative, ai caregiver e alla parità di genere.

Per quanto riguarda il potere d’acquisto, c’è la carta “Dedicata a te” viene rifinanziata e i parametri dell’ISEE subiscono un restyling: la prima casa è esclusa dal calcolo sale di valore: una modifica tecnica che include, dunque, soprattutto le famiglie monoreddito e i nuclei con più figli.

mamma nonna e figlia che si abbracciano felici

La riforma fiscale punta ad alleggerire l’IRPEF nella fascia intermedia e compensare, al contempo, l’intervento attraverso la revisione di alcune detrazioni, ad eccezione delle spese sanitarie, che restano blindate. Nel settore immobiliare cambia il regime sugli affitti brevi, mentre i bonus casa vengono confermati, seppur con percentuali stabilizzate.

Lavoro e sanità: le novità in arrivo

Per quanto riguarda il lavoro, vediamo un sostegno alle retribuzioni attraverso la superdeduzione del costo del personale ed un incentivo alle assunzioni pensato per i giovani, le donne e le madri con figli minori.

Sul fronte previdenziale, c’è l’aumento delle minime e la proroga dellp’Ape sociale, nonché il riallineamento dell’età pensionabile.-

Più fondi alla sanità, per la quale è previsto un maxi-piano di assunzioni tra infermieri e medici, parte di un programma che mira a sbloccare le liste d’attesa.

Ci sarà, poi, una nuova spending review dei ministeri e un ritocco delle accise. Dal 2027, infine, entrerà in scena la Carta Valore, finanziata con un fondo stabile, utile per la formazione culturale dei neodiplomati.