Una scelta importante e che le ha portato bene quella di Angelina Mango a Sanremo. La ragazza ha optato per un look significativo.

Una vittoria da applausi quella di Angelina Mango a Sanremo 2024. La cantante ha trionfato alla kermesse musicale con il brano ‘La noia‘ e ha stupito tutti non solo per la bellezza della sua esibizione ma anche per il look scelto. La stessa ragazza, nelle ore precedenti alla finalissima, aveva svelato la sua scelta in tema outfit sottolineando l’omaggio e il significato dietro al suo vestito.

Angelina Mango

Come detto, Angelina ha vinto il Festival di Sanremo 2024 con il brano ‘La noia’, arrivando davanti ai colleghi Geolier e Annalisa. Per la giovane artista un successo sicuramente meritato e che ha coinvinto tutti.

A portarle fortuna, sicuramente, anche la scelta dell’outfit per la serata finale della kermesse musicale. Un look che la stessa ragazza aveva in qualche modo anticipato spiegandone il significato.

Dietro all’abito indossato dalla giovane Mango, infatti, si nasconde un omaggio, di fatto, a se stessa da piccola. La ragazza aveva fatto vedere in un post su Instagram proprio la scelta per la finalissima di Sanremo La foto in questione mostrata la ritrae da bambina probabilmente vestita da sirena. Nello scatto eccola sorridente come sempre e sguardo fiero, esattamente come la vediamo adesso, dopo il successo a Sanremo.

La dolcezza della ragazza, abbinata alla sua grande abilità da cantante stanno rendendo l’artista una delle più apprezzate del panorama musicale italiano. Il trionfo al Festival la aiuterà ancora di più a consolidarsi e a rendere orgogliosa la sua famiglia e, ovviamente, tutti coloro che la supportano.

Di seguito anche un post Instagram di Sanremo con l’esibizione dell’artista e il look: