Problemi con il televoto nella finale di Sanremo 2024, il Codacons vuole chiarezza ed è pronto a chiedere l’annullamento della classifica.

Il Festival di Sanremo 2024 si è concluso con la vittoria di Angelina Mango. Un successo meritato per la giovane artista, figlia d’arte, che però non mette a tacere alcune polemiche scaturite proprio nel corso della finale con il televoto che sarebbe andato in tilt a causa dei tanti voti. In tal senso il Codacons ha chiesto di far luce sulla vicenda con tanto di “minaccia” di chiederne l’annullamento.

Sanremo 2024, caos televoto: interviene il Codacons

Amadeus

Anche l’ultima serata del Festival non poteva che far parlare. Già dalle prime battute, era stato lo stesso Amadeus, probabilmente alla sua ultima conduzione della kermesse musicale, a parlare di qualche problematica al televoto.

Evidentemente, però, le cose hanno continuato a non andare esattamente come previsto tanto che all’Adnkronos, il Codacons ha fatto sapere di voler far luce sul sistema di televoto dopo diverse segnalazioni di utenti che hanno avuti problematiche a votare.

“Il Codacons, da sempre contrario al sistema del televoto, sta monitorando la situazione e raccogliendo le segnalazioni dei telespettatori che hanno speso soldi per votare il proprio artista preferito del festival di Sanremo 2024”.

L’organizzazione che tutela i diritti dei consumatori ha poi aggiunto: “Eventuali problemi tecnici e anomalie durante la raccolta dei voti del pubblico potrebbero infatti alterare l’esito della gara e falsare la classifica finale del festival. Per tale motivo attendiamo gli accertamenti del caso e chiarimenti da parte dei soggetti responsabili, a partire da Rai e società telefoniche, e se saranno confermati disservizi o irregolarità siamo pronti a chiedere dinanzi le autorità competenti l’annullamento dell’intera classifica finale di Sanremo 2024“.

Va detto che la Rai aveva assicurato tutti che i voti di tutti non sarebbero andati persi. Ad ogni modo si attendono aggiornamenti.

Di seguito anche un post Instagram con il successo di Angelina: