Inedito retroscena sul debutto a Sanremo 2024 per Angelina Mango che ha svelato quanto vissuto nella prima serata.

Indubbiamente tra gli artisti maggiormente attesi a Sanremo, Angelina Mango non ha deluso le aspettative con il suo brano in gara al Festival dal titolo ‘La noia‘. La giovane cantante si è preparata all’evento in ogni modo possibile e ha svelato in queste ore anche un particolare retroscena legato alla sua forte emozione per il debutto.

Angelina Mango, le lacrime a Sanremo

Angelina Mango

La brava Angelina, ospite in collegamento a ‘È sempre mezzogiorno’ di Antonella Clerici, ha raccontato in che modo si sia preparata alla prima serata del Festival di Sanremo svelando alcuni retroscena particolari come la chiamata a sua madre.

“Prima di salire sul palco ho chiamato mamma, piangevo, avevo paura. Lei allora mi ha detto una cosa: ‘Il palco è casa tua perché non dovrebbe essere così stasera’. E io così ho smesso di piangere. Ieri sera è stato così, speriamo sia così anche le altre sere”, ha svelato l’artista.

Dal canto suo la conduttrice ha replicato: “Sarà così certamente”.

Poi non è mancato un passaggio su suo padre, Pino, e l’omaggio che la ragazza gli farà cantando, nella serata cover, ‘La rondine’.

“Sono molto emozionata, credo che questo palco sia l’occasione migliore per rendergli omaggio”.

Prima della serata dell’Ariston, va detto, la Mango era stata protagonista di un altro retroscena. Un rito scaramantico che l’ha portata a scriversi sul polso destro ‘La vita è preziosa’, un verso della sua canzone che, visto il debutto, le ha portato senza dubbio bene.

Di seguito anche il post Instagram della cantante con la sua apparizione alla prima serata della kermesse musicale dell’Ariston: