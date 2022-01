Katia Napolitano e Regalino Iannone sono i genitori di Andrea Iannone, figure chiave nella vita privata e nella sua carriera da pilota delle due ruote. Entrambi lo hanno supportato in ogni tappa del suo percorso nel motociclismo…

Avete mai visto i genitori di Andrea Iannone? Sono Katia e Regalino Iannone, preziosi compagni di viaggio del figlio nel mondo delle moto. Entrambi hanno sempre sostenuto la sua carriera e lui gli è legatissimo, così come al fratello maggiore, Angelo Iannone. Partiamo alla scoperta della loro biografia e della vita privata, sempre sulla cresta delle due ruote!

Come capire se non è più innamorato di te: i segnali inequivocabili Scopri di più!

Chi sono Katia e Regalino Iannone e dove vivono i genitori di Andrea Iannone?

Andrea Iannone è nato a Vasto, in provincia di Chieti (Abruzzo), dove vive la sua famiglia. I genitori sono Katia Napolitano e Regalino Iannone, sempre al suo fianco nel percorso personale e sportivo in sella alle due ruote. Il padre di Andrea Iannone, Regalino Iannone, avrebbe deciso di lasciarsi alle spalle il lavoro di commerciante per seguirlo nella sua avventura nel motociclismo e in MotoGP, e anche il figlio maggiore, Angelo Iannone, ha un passato nello stesso sport…

Andrea Iannone

Andrea Iannone è legatissimo alla famiglia, ai genitori Katia e Regalino e al fratello maggiore Angelo. Su Instagram ha condiviso un dolcissimo scatto della loro infanzia e in primo piano c’è la madre, bellissima.

Il padre, Regalino Iannone, avrebbe lasciato il mestiere di commerciante per seguire il figlio Andrea nella sua carriera motociclistica.

La vita privata di Katia Napolitano e Regalino Iannone

Katia Napolitano e Regalino Iannone, nonostante i riflettori accesi sulla storia del figlio Andrea Iannone, sono apparsi sempre molto riservati. La coppia ha avuto due figli: prima della nascita di Andrea Iannone, avvenuta il 9 agosto 1989, è arrivato il primogenito Angelo Iannone, classe 1987.

Tra i fratelli Iannone ci sono 22 mesi di differenza e all’età di 3 anni Andrea Iannone avrebbe iniziato a seguire le orme di Angelo sulle due ruote… I genitori di Andrea Iannone hanno sostenuto il figlio minore anche durante la sua straordinaria avventura a Ballando con le Stelle, che lo ha visto nei panni inediti del ballerino al fianco di Lucrezia Lando!

Riproduzione riservata © 2022 - DG