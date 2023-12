L’infanzia, alcuni momenti grigi vissuti, ma anche l’amore, il lavoro e tanto altro. Andrea Delogu si confessa liberamente.

Interessante intervista a 360° per Andrea Delogu a La Stampa. La nota conduttrice e volto tv ha avuto modo di raccontare diversi aspetti della sua vita. Sia scavando nel passato sia per quanto riguarda la stretta attualità con passaggi sull’amore, i momenti difficili e anche i social.

Andrea Delogu: l’analisi, l’amore e il lavoro

Andrea Delogu

Nel corso dell’intervista rilasciata dalla bella Andrea, anche alcuni passaggi importanti riguardo i momenti non certo ottimali vissuti: “Ero una bimba molto inquieta e questo non è cambiato: lo sono ancora. Inoltre mi fidavo molto delle persone: a San Patrignano eravamo una grande famiglia. Questa fiducia nel prossimo e nel mondo mi è rimasta addosso: crescendo non l’ho persa, al massimo si è allentata un filino. Poi, come tutti, anch’io ho i miei momenti bui, dove piango nella doccia ascoltando Max Pezzali, ma mi aggrappo sempre all’idea che dopo si sta meglio”.

Ad aiutare la Delogu il percorso in analisi: “Io vado in analisi da dieci anni e mi sono resa conto che se impari dalla sofferenza, le cose cambiano. Quando invece non riesci a guardare in faccia il dolore, e lo nascondi, allora marcisce… Ma marcisce dentro di te […]”.

Una risposta chiave che riguarda anche l’attualità fa parte della concezione di donna e del mettere in mostra il proprio fisico. A domanda precisa sul non disdegnare pose sensuali, la Delogu ha detto: “Qui bisogna mettersi d’accordo. Se una donna si spoglia perché glielo chiedono gli autori di uno show, di un film o di una pubblicità che interpreta, nessuno fa una piega. Se invece si spoglia perché lo decide lei, allora presta il fianco al patriarcato. Questa cosa non ha senso: decidetevi“.

Sull’amore per il suo compagno di 25 anni, Luigi Bruno e soprattutto sulla differenza d’età, la donna ha poi spiegato che all’inizio della relazione, per lei, era stato uno “shock” ma poi che i due hanno trovato un sacco di “cose che ci unisco” e anche per questo l’amore sta andando a gonfie vele.

