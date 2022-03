Si sa tutto di lui e della sua vita privata (o quasi), ma avete mai visto dove vive? Vi portiamo a fare un giro a casa di Andrea Damante, nel cuore dell’appartamento scelto per la convivenza con Elisa Visari!

Avete idea di dove vive Andrea Damante? La sua casa è nel cuore di Milano e al suo interno si respira aria di musica, moda, arte e movimento! Partiamo alla scoperta di tutti i segreti del nido d’amore del producer, in cui ha scelto di abitare con la fidanzata Elisa Visari…

Dove vive Andrea Damante: la casa a Milano con Elisa Visari

Siete pronti a fare un tuffo tra design e musica, colori strong e moda? Non stiamo parlando di una mostra o di una sfilata, ma della casa di Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne oggi dj e producer, e Elisa Visari, attrice e sua fidanzata, a Milano!

Andrea Damante

La coppia vive nel cuore del capoluogo lombardo dove tutto odora di luce e movimento, e l’appartamento è stato tra le case vip protagoniste di Mtv Cribs Italia!

La zona living a casa di Andrea Damante

Nella deliziosa residenza meneghina di Andrea Damante si entra subito in contatto con una grande zona living in cui regna un “immenso divano“, come lui stesso lo definisce, morbido e di colore chiaro a contrastare con il grigio dei mobili del soggiorno.

La living room di casa Damante e Visari è caratterizzata da un open space super accogliente, impreziosito dal colore chiaro del parquet e dalla calda luce naturale che filtra dalle generose vetrate che incorniciano l’ambiente…

Nel salone c’è anche una parete interamente dipinta con scritte che richiamano il singolo Understatement di Andrea Damante! E c’è anche una chicca inaspettata: l’opera d’arte “Ice Cream” di Chirtsak Phaijitsattaya che domina l’ingresso dell’appartamento, oltre agli accenti di colore alle pareti con quadri moderni e lampade.

Uno studio di registrazione a casa di Andrea Damante

Da buon dj e producer, a casa Damante non poteva mancare un angolo riservato interamente alla sua passione per la musica: uno studio di registrazione! Lo ha mostrato lui stesso su Instagram in un breve video che mostra il “prima” e il dopo” ristrutturazione dell’appartamento, dicendosi orgoglioso e particolarmente legato a questa stanza della sua abitazione.

A casa di Andrea Damante e Elisa Visari un outdoor in stile “jungle”

La casa è dotata di un delizioso outdoor, uno spazio esterno stile “jungle” in cui la coppia ha sigillato il suo amore con il primo bacio! Vi dominano il verde e una sana atmosfera di relax, nel cuore di quella che appare come una “mini giungla” dove rifugiarsi per trovare un rigenerante angolo di verde pur restando in città. Un dettaglio non secondario, come lo stesso Damante ha sottolineato dipingendolo come l’elemento che lo avrebbe convinto a scegliere la casa!

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG