Sono tante le ville in Italia appartenenti agli oligarchi russi che sono state sequestrate in seguito alle sanzioni inflitte per la guerra.

Una delle prime risposte arrivate dall’Unione Europea, Italia compresa, alla guerra scatenata dalla Russia in Ucraina sono state le sanzioni inflitte agli oligarchi russi, uomini e donne potenti e ricchissimi che sono molto vicini al presidente Vladimir Putin: le loro proprietà in giro per l’Europa, dalle ville ai mega yacht, sono stati sequestrati. A proposito delle ville poste sotto sequestro, alcune di esse si trovano in Italia: vediamo allora dove sono e a chi appartengono.

Ville dei russi sequestrate in Italia

Tra le proprietà degli oligarchi russi in Italia c’è Villa Maramozza: è definita la “villa più bella d’Italia” e si trova a Lerici a picco sulla Caletta. Il proprietario è Alisher Burkhanovich Usmanov, magnate russo che per la rivista Forbes è al 106° posto della classifica degli uomini più ricchi del mondo. L’intera proprietà di 1.200 metri più altri 30.000 di bosco. A Alisher Burkhanovich Usmanov è stata sequestrata anche una villa ad Arzachena.

villa moderna

Oleg Savchenko è invece il proprietario di Villa Lazzareschi, in provincia di Lucca. L’ha acquistata nel 2018 per 3 milioni di euro. Una villa sul Lago di Como, a Loverno, è stata sequestrata anche al giornalista e conduttore televisivo russo Vladimir Roudolfovitch Soloviev, uomo molto vicino a Vladimir Putin.

“Ad ogni transazione portavo documenti che dimostravano il mio stipendio ufficiale, il reddito, ho fatto tutto. Le ho comprate e ho pagato una quantità pazzesca di tasse, ho fatto tutto. E all’improvviso qualcuno decide che io, questo giornalista, ora sono nell’elenco delle sanzioni. E subito colpiscono il mio immobile” si è lamentato lo stesso Vladimir Roudolfovitch Soloviev.

Tra gli oligarchi russi proprietari di ville in Italia c’è anche Igor Rotenberg, il figlio del magnate di Gazprom Arkadij Rotenberg, che ha una villa sul promontorio dell’Argentario in località Olmo. Poco distante, a Porto Ercole, il cofondatore di Alpa-Group, German Khan, ha invece acquistato la villa che fu di Feltrinelli: l’oligarca russo l’ha acquistata per circa 18 milioni di euro.

