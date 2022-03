Avete mai visto dove vive Antonio Cassano? Facciamo un tuffo tra le stanze della mega villa dell’ex calciatore e della moglie Carolina Marcialis, uno scrigno di lusso e comfort vista mare…

Antonio Cassano e consorte hanno scelto di vivere in una residenza dove non esiste la parola “compromesso”. Al suo interno una serie di straordinari comfort e elementi di design dal sapore extra lusso che lasciano senza fiato. Il tutto completato da una vista meravigliosa sul mare… Ecco dove abitano il campione e la sua splendida famiglia, una casa che è un vero e proprio sogno ad occhi aperti!

Dove abita Antonio Cassano? La casa da sogno con Carolina Marcialis

La splendida villa di Antonio Cassano e di sua moglie, la pallanuotista Carolina Marcialis, è uno scrigno di lusso che non teme confronti, con una chicca che travolge lo sguardo: la vista su Portofino! Le telecamere di Mtv Cribs Italia hanno fatto un giro tra le meravigliose stanze della loro casa, regalando al pubblico uno scorcio della quotidianità della coppia tra comfort e design ultramoderno.

Antonio Cassano

A casa di Antonio Cassano un lusso senza paragoni!

Antonio Cassano e Carolina Marcialis, insieme ai loro figli Christopher e Lionel, vivono a Genova in una casa che si affaccia sul litorale ligure, inondata di una luce naturale incredibile che filtra dalle ampie vetrate che circondano la villa. Gli interni sono in stile moderno, con dettagli che strizzano l’occhio a un mood dal marcato sapore contemporaneo nel segno dell’industrial design.

La cucina di Antonio Cassano e Carolina Marcialis

La casa si sviluppa su due piani e alcuni ambienti sono divisi da pareti di vetro, nella zona giorno e nella zona notte. La villa di Antonio Cassano e Carolina Marcialis ha anche una splendida piscina a sfioro con vista sul mare, all’esterno della casa, sullo stesso livello in cui si trova la loro meravigliosa cucina! Lo stile moderno ed essenziale si sposa perfettamente con il colore scuro dei pensili, spezzato da dettagli colorati come i lampadari e i quadri alle pareti.

La zona living a casa di Antonio Cassano

La zona living della splendida casa di Antonio Cassano e Carolina Marcialis è composta da un ampio open space, illuminato da una straordinaria dose di luce naturale e impreziosito da grandi divani chiari su cui la famiglia ama trascorrere dolci momenti di relax.

Il campione si gode lo sport davanti alla grande tv nel meraviglioso salotto, dove dominano i colori del grigio e del legno naturale e dove l’ambiente è reso ancora più accogliente da una serie di led sul soffitto.

Tra le chicche della zona living di casa Cassano, anche una grande lampada curva verde a forma di lampione, oltre ai lampadari che donano dinamismo con fantastici giochi di intrecci geometrici…

La camera da letto di Antonio Cassano e Carolina Marcialis con vista mare

La camera da letto di Antonio Cassano e consorte è un angolo di paradiso in cui tutto profuma di lusso e intimità. La moglie dell’ex calciatore ne ha mostrato uno scorcio in bianco e nero su Instagram, con una foto mozzafiato che ci dà un assaggio dell’ampio terrazzo che si intravede dalla grande vetrata della stanza, sullo sfondo il mare della splendida Liguria!

I pavimenti della camera, come il resto della casa, sono in parquet, come emerge da alcuni scatti condivisi sui social.

Il letto matrimoniale si trova al centro della stanza, alle spalle una grande cabina armadio a vista separata dalla zona notte con una parete di vetro che strizza l’occhio alle linee degli interni giapponesi!

Carolina Marcialis ha mostrato spesso la splendida camera da letto della coppia, dove spicca la vetrata enorme che occupa l’intera parete laterale della stanza.

La villa è completata da un ampio giardino con prato inglese, dove non manca una porta per le partite di calcetto con i figli, e un grande garage per le automobili di famiglia. Non manca proprio niente, neppure decine e decine di scarpe da ginnastica nella incredibile scarpiera di Carolina Marcialis…

