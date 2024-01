Cinque anni insieme e una dedica davvero speciale per l’anniversario: Andrea Cerioli emoziona la sua Arianna Cirrincione.

Dal 12 gennaio 2019 ad oggi, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si vogliono bene e stanno costruendo la loro vita insieme. Dalla scelta a Uomini e Donne a oggi, i due sono andati avanti e hanno ormai messo su famiglia visto l’ormai prossimo arrivo della loro figlia. Nel giorno dell’anniversario, il ragazzo ha emozionato tutti con una dedica bellissima.

Andrea Cerioli, la dedica per l’anniversario con Arianna Cirrincione

Come detto, sono trascorsi cinque anni dalla scelta di Andrea Cerioli a Uomini e Donne. Era il 12 gennaio 2019 e il tronista bolognese all’epoca decise di scegliere appunto la sua Arianna Cirrincione. Una scelta che ha emozionato tutti i telespettatori e che continua a resistere con un rapporto magico tra i due che tra poco diventeranno genitori.

Su Instagram, il giovane ha voluto dedicare un pensiero alla sua dolce metà ma anche alla figlia in arrivo: “Ti volevo solo dire grazie…”, ha esordito Andrea. “Grazie perché mi hai reso un uomo migliore. Sei tutto quello che ho sempre desiderato nella vita”.

Una sorta di lettera molto sentita ed emozionante che ha visto una mini clip con delle foto che raccolgono i migliori momenti vissuti dai due innamorati.

Alle parole del ragazzo, Arianna ha risposto con un “Sei il mio cuore ti amo”.

Di seguito anche il post Instagram molto bello con alcuni dei momenti magici vissuti dalla coppia:

Il nome della bimba in arrivo

Solamente pochi giorni fa, invece, la coppia aveva annunciato il nome della bambina in arrivo. La scelta è ricaduta su Allegra, una decisione che aveva suscitato la curiosità dei loro fan in quanto, sia il padre che la madre che la figlia hanno, di fatto, le stesse iniziali sia per il nome che per il cognome, ovvero la A e la C.