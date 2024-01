Pronta a tornare in tv, Adriana Volpe ha raccontato le ambizioni per il nuovo anno svelando anche un problema che la tormenta.

Il 2024 di Adriana Volpe inizierà certamente col botto. La conduttrice, infatti, tornerà in televisione in prima serata su Rai 2 con un nuovo programma dal titolo ‘Cerchiamo te, missione lavoro’, una trasmissione che aiuterà a trovare una professione ai concorrenti. Intervistata da Gente, la presentatrice ha avuto modo di fare il punto sulle sue ambizioni per l’anno nuovo e anche di svelare cosa, invece, vorrebbe cambiare riguardo al suo privato.

Adriana Volpe, il problema dell’accumulo

Adriana Volpe

La Volpe è stata molto sincera relativamente agli auspici per l’anno nuovo appena iniziato. In tale ottica la conduttrice ha ammesso di avere una problematica che l’ha portata addirittura ad acquistare una nuova casa. “Non vorrei più essere maniacale nell’accumulo“, ha dichiarato la bella Adriana. “Non riesco a buttare via nulla. Pensi che ho comprato una seconda casa perché non sapevo dove mettere le cose!”.

Molto onesta anche lato amore. La donna ha ammesso che, a suo modo di vedere le cose, al giorno d’oggi innamorarsi è difficilissimo.

“Difficile innamorarsi e innamorarsi di nuovo è una vera e propria impresa. Ma chissà, mai dire mai”, ha detto inizialmente con fare speranzoso. “Io non cerco una spalla su cui appoggiarmi, non l’ho mai fatto in passato e non lo farei adesso. Mi piacerebbe incontrare un uomo con il quale condividere interessi ed emozioni nella routine quotidiana. Anche se innamorarsi, oggi come oggi, lo ritengo un privilegio, una magia”.

Su come dovrebbe essere l’uomo ideale per lei: “Deve avere spessore, carattere e poi non deve tarparmi le ali. Come è già stato detto anche, ahimè, dopo molti femminicidi, il possesso non è una prova d’amore”. Staremo a vedere se la presentatrice verrà stupita in tema amore e troverà la sua anima gemella.

Di seguito anche un recente post Instagram della conduttrice per il nuovo anno: