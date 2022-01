Volano di nuovo insulti e critiche tra i due giornalisti che, negli ultimi giorni, hanno discusso per un’intervista che la Branchetti avrebbe sottratto in diretta a Matano.

Alberto Matano e Simona Branchetti non hanno messo un punto alla vicenda che li ha visti protagonisti di recente. Secondo il giornalista della Rai non ci sarebbe stato alcun chiarimento mentre la sua collega smentisce questa dichiarazione e si scaglia contro di lui.

Le dichiarazioni di Matano

In occasione di un’intervista a Tv Talk, riportata da Blogtivvu, Alberto Matano dichiara: ” Non c’è nulla da chiarire io dico la verità e l’ho già detto in diretta. Non ci sono retroscena né chiarimenti. Noi con quella persona avevamo un appuntamento preciso mentre io ero in diretta la trasmissione è entrata in diretta e l’ospite era su Canale5 bastava aspettare che finissimo il collegamento per intervistare l’ospite. Io avrei fatto così.”

Poi aggiunge: “Detto questo noi abbiamo un rapporto concorrenziale con la rete commerciale ma il rapporto è sempre stato di grande rispetto e competizione sana. Mi dispiace dell’accaduto perché è avvenuto in diretta e si poteva gestire in un altro modo.“

A queste parole la giornalista Simona Branchetti risponde: ” Pessimo Alberto Matano che dopo avermi telefonato smentisce di averlo fatto! E lo scorretto chi è?“. Il chiarimento ancora non sembra esserci stato, come andrà a finire?

