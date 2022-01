Paola Barale ripercorre la vita e i ricordi condivisi con le due persone che ha amato di più, Raz Degan e Gianni Sperti e racconta perchè è finito il matrimonio con l’opinionista.

Paola Barale racconta a Verissimo il suo percorso amoroso con Gianni Sperti con cui è stata sposata e con Raz Degan. L’attrice svela dei dettagli sul rapporto con i due che l’ha molto delusa e portata a fidarsi poco dell’altro sesso.

Le dichiarazioni di Paola Barale

Come riporta Blogtivvu, Paola Barale dichiara: “Ho subìto mancanze importanti in ogni relazione, soprattutto mancanza di verità. Ora ho imparato a stare da sola e mi voglio molto bene. Solo che quando ti abitui a stare sola è difficile far entrare qualcuno nella vita. Non sono riuscita a restare amica dei miei ex. Più in alto cadi e più male ti fai. Alla fine della fiera sia Gianni che Raz con me si sono dimostrati nello stesso modo: nessuno dei due ha avuto il coraggio di dimostrarsi per ciò che sono, non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi, di mostrare la loro vera natura. Sono fatti della stessa essenza.“

L’attrice aggiunge: “Tutti mi dicono di ricordare i momenti belli, ma quando vedi le cose per come sono tutto assume un significato diverso. E’ come se un giorno ti dicessero che la Gioconda è un fake, ti senti presa in giro.“

