Novità nella scuola di Amici con dei nuovi ingressi tra gli allievi. Le richieste sono arrivate da Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Era nell’aria il cambiamento ad Amici, anche visto l’addio dalla scuola di Matthew e Mew. E allora ecco che nel corso dell’ultimo daytime del programma, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli hanno proposto al resto dei professori due cantanti da far entrare subito nel talent show. Richiesta che è stata accolta e che ha visto, appunto, due new entry protagoniste…

Amici, doppio ingresso nella scuola

Maria De Filippi

La possibilità di vedere volti nuovi nella scuola di Amici di Maria De Filippi, come detto, era nell’aria. Dopo l’addio dei cantanti Mew e Matthew, infatti, c’era la necessità di trovare altri due studenti a cui affidare il banco. In tal senso, la Cuccarini e la Pettinelli si sono mosse proponendo agli altri professori l’ingresso di Kia e di Nahaze, due cantanti.

La prima a mettersi alla prova davanti ai maesti è stata la giovane ragazza Kia. La cantante si è esibita prima davanti alla Cuccarini e poi agli altri e ha ricevuto un voto unanime per l’ingresso nel talent show.

Successivamente è stato il turno di Nahaze. Anche per lei una bella esibizione davanti alla Pettinelli e gli altri prof. Anche in questo caso i voti sono stati positivi ammettendo alla scuola la ragazza.

Entrambe le giovani artiste sono rimaste estremamente contente della decisione dei maestri e sembrano essere pronte a mettersi in gioco. Per loro, ad un passo dal Serale del talent, una grandissima occasione da non perdere.

Di seguito anche due post su X del programma con gli ingressi di Kia e di Nahaze:

Kia dopo aver indossato la maglia di #Amici23 condivide tutta la sua felicità al telefono con la mamma! 🤩 pic.twitter.com/NxCswPbefM — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 16, 2024