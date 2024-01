Inedito scontro social tra Bugo e Lazza che da qualche tempo si stanno scambiando frasi, e insulti, senza alcun freno.

Un faccia a faccia a distanza sui social tra due personaggi che nessuno avrebbe mai pensato potessero scontrarsi. Di chi stiamo parlando? Di Bugo e di Lazza che si sono trovati protagonisti di una serie di messaggio su X senza esclusione di colpi. Tutto sembra essere partito dal più grande dei due artisti che non avrebbe digerito una citazione del più giovane in un suo pezzo.

Bugo vs Lazza: lo scontro social

Bugo

Nelle ultime ore si sono moltiplicati i post su X che parlano di Bugo e Lazza. Il motivo? Una serie di botta e risposta tra i due che hanno davvero molto incuriosito gli utenti.

Tutto sembra essere partito da una citazione del giovane rapper, autore del brano ‘Cenere’ diventato famoso lo scorso Sanremo, che fa riferimento appunto al più esperto artista e che riguarda una canzone del 2022 dove si accenna all’episodio che aveva visto appunto Bugo e Morgan protagonisti sul palco dell’Ariston.

A quanto pare, il più esperto dei cantanti non ha gradito e ha scritto: ““Mi*chia ma la mamma vi ha dato il latte o siete scemi proprio di natura?! Fate pure i fighetti adesso ma un giorno vi sveglierete sommersi nella vostra me*da e rideremo noi. Ciuccialatte“.

Parole che in queste ore sono state viste da Lazza che ha replicato: “Mamma mia Bugo, che succede? (cit). Ma poi che insulto è ‘Ciuccialatte'”.

A questa frase si sono aggiunti altri termini decisamente forti come “rapper di me**a”. Staremo a vedere come andrà a finire la vicenda. Intanto molti utenti si sono messi “all’ascolto” per vedere fino a dove i due si spingeranno.

Di seguito anche un post su X dove è possibile leggere la serie di messaggi che i due uomini si sono scambiati nelle ultime ore: