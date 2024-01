Michele Maddaloni, ex concorrente di Amici, ha rotto il silenzio sulla sua partecipazione al programma e sulla sua vita attuale.

Michele Maddaloni è un ex concorrente di Amici che ha preso parte al format tv circa 20 anni fa (alla seconda edizione del programma). Intervistato da TvBlog ha confessato che oggi lavorerebbe in un autonoleggio e che il mondo della danza gli avrebbe completamente chiuso le sue porte.

“Terminato il talent volevo tornare alla danza classica in teatro, ma non sono più riuscito a rientrare. Il teatro mi ha dato tanto e al contempo tolto molto. Non so se ci fosse di mezzo il pregiudizio. Nelle graduatorie trovavo sempre persone più avanti a me”, ha ammesso Maddaloni, e ancora: “È innegabile che a quei tempi non veniva visto di buon occhio il passaggio dalla tv al teatro. In tal senso non ho mai ottenuto una risposta, però penso che un ritorno me lo potessi meritare”.

Michele Maddaloni: cosa fa oggi

Michele Maddaloni è stato intervistato per la prima volta da TvBlog e ha confessato quanto sia cambiata la sua vita dopo la partecipazione ad Amici. Dopo aver lavorato a teatro e per un breve periodo a Domenica In, si è progressivamente allontanato dalle luci dei riflettori e oggi lavorerebbe presso un autonoleggio.

“Lavoro nell’autonoleggio di una grande società che ha filiali in tutta Italia. Sono uno station manager e mi occupo del noleggio di macchine nel breve e medio termine. Sul fronte della vita privata sono fidanzato e convivo con la mia ragazza”, ha ammesso. Durante la sua partecipazione ad Amici ebbe una breve liaison con la concorrente Maria Zaffino, ma la storia tra i due si concluse presto in un nulla di fatto.