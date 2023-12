L’ex ballerina di Amici Maria Zaffino torna a raccontarsi e svelare alcuni dettagli inediti sul programma e sui rumors con Gianni Sperti.

In tanti ricordano con grande affetto la famosa ex ballerina di Amici, Maria Zaffino. La professionista era molto apprezzata dal pubblico del programma di Canale 5 e continua ad esserlo anche a distanza di tanti anni dal suo addio. Di questo e anche di un presunto flirt tanto chiacchierato con Gianni Sperti, la donna ha parlato a Fanpage.

Maria Zaffino: l’addio ad Amici

La Zaffino ha subito parlato della sua vita attuale, lontana dai riflettori della tv: “Continuo a essere impegnatissima. Sono diventata mamma giovane e da allora ho sempre lavorato tanto per pensare anche alla mia famiglia. Ad oggi è cambiato molto poco. La mattina faccio la nonna e poi mi dedico tantissimo alla mia accademia. Viaggio molto per lavoro. Sono soddisfatta della mia carriera e sono molto felice”.

Tra i vari passaggi, ovviamente, anche molti pareri su Amici a cui la Zaffino ha ammesso di essere legata tanto da guardare ancora il programma. Ma sul suo addio: “Non è stata proprio una scelta mia, devo essere sincera”, ha ammesso. “Per me Amici ha cominciato a tentennare dall’ottavo al nono anno. Poi il programma è cambiato. Maria De Filippi ha voluto modificare il format. È subentrata Belen Rodriguez, cose completamente diverse. Ho sempre rispettato il volere di Maria e non mi sono fatta più vedere. Non sono mai tornata a chiedere come mai o perché. Si vede che dopo undici anni doveva andare così”.

La verità sul flirt con Gianni Sperti

Quando faceva parte di Amici, la bellissima ballerina bionda era entrata anche nei rumors di gossip per una presunta storia con Gianni Sperti, anche lui all’epoca ballerino del programma. “Le foto di Vero nel 2008? In realtà, quella settimana eravamo in vacanza insieme in Puglia. Adoravo sia lui che i suoi genitori, persone fantastiche. Quando è finita la storia con Paola Barale, Gianni è stato molto, molto male e quindi gli amici veri gli sono stati accanto”, ha detto la Zaffino.

“Passai quella settimana con lui e il mio assistente Fabio Raspanti. E abbiamo beccato questo paparazzo che ci faceva le foto. Si era messo sotto a una sdraio. Io e Gianni eravamo senza parole. Noi stavamo lì, ci stavamo divertendo in spiaggia, facevamo le prese”.

Tra loro quindi non c’è mai stata una storia ma solo un legame d’affetto e di amicizia sincera.

