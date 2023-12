Dopo l’annuncio della malattia, per Eleonora Giorgi è arrivato anche il momento della prima chemio. Il racconto in radio.

Poche settimane fa l’annuncio della malattia, con la lotta al tumore resa pubblica. Adesso Eleonora Giorgi torna a parlare e lo fa dopo il primo ciclo di chemioterapia. La nota attrice ha raccontato le sue condizioni di salute in radio, nel corso della trasmissione Lunatici su Rai Radio2.

Eleonora Giorgi e il tumore: come è andata la prima chemio

Eleonora Giorgi

La Giorgi ha raccontato di aver fatto la prima chemio: “Devo fare delle robustissime chemio per tentare di rimpiccolire quell’oggettino. Se arriveranno a buon fine potrò essere operata. Altrimenti boh. Sono lunghe cinquantasei ore. Ho fatto la prima e attualmente non ho nessun tipo di effetto collaterale. Probabilmente si presenteranno”.

Sulla scelta di dire pubblicamente di essere malata: “Ho fatto bene a dirlo. La mia vita è pubblica da quando ho diciannove anni. Ho ricevuto una montagna d’amore e tanto incoraggiamento. Non so come poter ringraziare”.

L’obiettivo dell’attrice è quello di aiutare anche grazie alla sua storia: “I malati oncologici in Italia sono tanti e sono discriminati. Mi batterò col turbante o la parrucca per esserci. Le fiction ad esempio oggi rappresentano tutte le categorie. Ma non vedi la zia col turbante che fa la chemio. Far vedere che si può sostenere in pubblico, mi hanno detto diversi medici, può essere di incoraggiamento e di conforto”.

Nella testa della Giorgi c’è un’unica cosa che la fa crollare e non riguarda la malattia in sé. “C’è una sola cosa che mi fa scoppiare a piangere: pensare ai miei figli e al mio nipotino”.

In generale la donna ha spiegato: “Io sono distaccata, ma quando guardo i miei figli mi vergogno di essere distaccata. Mi impegno allo al massimo per garantirgli che ce la metterò tutta”, ha concluso con una sorta di promessa l’attrice.

Di seguito, invece, un recente post Instagram che riguarda l’ospitata della donna a Verissimo lo scorso weekend: