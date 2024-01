Federica Pellegrini ha fatto ritorno a casa dopo la nascita della sua bambina e, sui social, ha pubblicato una foto che ha fatto il pieno di like.

A pochi giorni dalla nascita della piccola Matilde, Federica Pellegrini ha finalmente fatto ritorno a casa e, nelle ultime ore, si è mostrata mentre allattava la sua bambina difronte ai suoi tre amici a quattro zampe, incuriositi dal nuovo arrivo in famiglia. “Bodyguard di altissimo livello”, ha scritto l’ex nuotatrice, che sembra essere al settimo cielo per la nascita della sua bambina.

Federica Pellegrini: la prima foto con la figlia Matilde

Dopo alcune giornate che lei e Matteo Giunta hanno definito “complicate”, Federica Pellegrini ha fatto finalmente ritorno a casa con la sua piccola Matilde e, sui social, si è mostrata serena e sorridente mentre la allattava. Lei e il marito non hanno ancora rotto il silenzio in merito al parto che, in precedenza, Federica Pellegrini aveva affermato di voler svolgere in acqua.

L’ex nuotatrice e Matteo Giunta hanno svelato il nome della loro bambina solo dopo il momento del parto e adesso i due sembrano essere al settimo cielo dalla felicità. Sui social in tanti hanno fatto le congratulazioni alla coppia per la nascita della piccola Matilde e sui social i fan non vedono l’ora di saperne di più sulla loro nuova vita da neogenitori. Federica Pellegrini romperà finalmente il silenzio svelando alcuni retroscena sulla nascita della sua bambina?