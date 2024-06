L’ex allievo di Amici, Malia, vuole stupire i suoi fan inserendo un audio piccante nel suo nuovo brano e documenta tutto in un video.

Il giovane cantante Malia, ex allievo di Amici 23, ha stupito i suoi fan con un brano davvero inaspettato. La nuova canzone, “Carnale”, contiene un audio bollente che lo stesso cantante ha registrato insieme alla sua compagna.

Malia ha deciso di rivelare il retroscena di quell’audio pubblicando su TikTok il “processo di creazione” del brano.

Amici: Malia si registra mentre fa l’amore con la compagna

Il cantante Malia ha pubblicato un video su TikTok che ha in poche ore fatto il giro del web. Il video, diventato virale sui social, mostra il cantante mentre chiede alla compagna di registrarsi mentre hanno un rapporto per inserire l’audio come intro del suo nuovo pezzo.

Malia nel video si rivolge alla fidanzata, che non mostra il suo volto, per dirle: “Mi serve che ci registriamo con un microfono mentre lo facciamo, lo vorrei mettere come audio, come intro, del mio nuovo pezzo“.

Nel video il cantante presenta la traccia al tecnico audio che si stranisce quando Malia confessa: “Sono io che sco*o“.

Ma come hanno reagito gli utenti al video?

Malia: il video che indigna il web

Sui social non hanno tardato ad arrivare le prime critiche al video pubblicato dal cantante. Soprattutto su Instagram, sotto al suo ultimo post, in cui annuncia l’uscita del brano “Carnale”, si leggono diversi commenti di utenti indignati.

“Riprendetevi, cringe” scrive qualcuno, mentre qualche utente scrive “Che schifo !!!!! Sempre peggio“.

La notizia della strana iniziativa del cantante è stata ripresa anche da molti siti di gossip, arrivando a fare il giro del web.