Una lezione speciale per i ballerini della scuola di Amici anche se l’andamento e l’esito finale hanno portato lo sfogo di una alunna.

Tempo di masterclass nella scuola di Amici dove i ballerini sono stati chiamati per una lezione speciale con Kristian Cellini. Una audizione in piena regola che, al suo termine, ha portato sorrisi ma anche un duro sfogo, dovuto pure ad un piccolo infortunio. Protagonista, in tal senso, Sofia che si è fatta male ad una gamba, apparentemente al ginocchio, e non ha ballato come avrebbe voluto.

Amici, lo sfogo di Sofia

Nel corso del daytime andato in onda oggi ad Amici, i ballerini sono stati chiamati in causa per una lezione speciale in compagnia di Kristian Cellini. Il maestro ha piano piano insegnato loro alcuni passi di una coreografia e al termine di quelle che sono state vere audizioni ha scelto anche i migliori.

Sino alla fine se la sono giocata Marisol, Dustin e Sofia con quest’ultima che, purtroppo, è stata pure vittima di un leggero infortunio, cosa che l’ha bloccata al momento dell’esibizione finale.

La ragazza non è stata scelta e dopo la masterclass si è sfogata in compagnia di Nicholas: “Ma sempre così. Non è possibile, io non sono questa, non ballo così”, ha detto facendo riferimento alla sua prestazione negativa rispetto alle attese. “Perché succede sempre quando c’è da dimostrare. Va male. In puntata poche volte è andata bene”, ha aggiunto piangendo nonostante i tentativi dell’amico di consolarla.

La speranza è che il problema fisico accusato dalla ragazza non la blocchi anche per le prossime lezioni.

