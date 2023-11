Curiosa lite social tra Fedez e Chiara Ferragni con la donna che si è molto infastidita per alcune parole del marito. Cosa è successo.

I soliti Ferragnez! Fedez se la ride e prende in giro la moglie Chiara Ferragni. Dal canto suo la donna non ci sta e rimette le cose al loro posto. L’ultima “lite social” dei due ha fatto molto divertire i loro seguaci. Tutta “colpa” della cagnolina Paloma e di come Federico ha descritto le prossime attività della loro nuova amica a quattro zampe.

Fedez e Chiara Ferragni, la lite social

“Mia moglie ha deciso di mandarla in un campo di addestramento”, ha esordito Federico parlando di Paloma e dell’intenzione di addestrare la cagnolina. “Ma non è un campo! Fedez smettila”, lo ha interrotto subito Chiara. “No, vabbè è un posto dove la addestrano”, ha provato a ‘redimersi’ il rapper.

Il cantante ha poi dovuto sentire la replica della moglie piuttosto arrabbiata: “No, va da un’addestratrice che tiene solo lei e la addestra, non è un campo di addestramento. Prima di entrare nella casa nuova starà qualche giorno lì per cercare di essere addestrata. E più che altro, nella casa nuova, finché non ha imparato a non fare casino in giro se ne starà in una parte della casa”, ha spiegato anche Chiara per cercare di placare l’ironia del marito.

“Vabbè è tipo campo. Madonna mia che cattiveria…”, ha provato a dire anche il rapper che, però, è stato rimproverato a muso duro dalla moglie.

“Fede basta, stai dicendo cose sbagliate mi stai mettendo in imbarazzo”, ha stroncato ancora l’imprenditrice digitale. A quel punto il rapper ha interrotto il video, probabilmente per evitare che le cose finissero peggio e, magari, solo per spiegarsi con sua moglie. Una lite social che non è passata, però, inosservata…

Di seguito anche un post su TikTok dove si vede quanto accaduto tra i due coniugi: