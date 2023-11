Importante traguardo raggiunto nella scuola di Amici da un allievo. Si tratta di un record assoluto per il programma da quando è nato.

Momento di grande emozione nella scuola di Amici nel corso del daytime odierno. Protagonisti i cantanti che hanno ricevuto, direttamente dalla padrona di casa Maria De Filippi, i risultati delle prime ore di debutto dei loro inediti su Spotify. A sorridere maggiormente dopo la lettura della classifica, Holden autore di un record unico nella storia del programma grazie al brano ‘Dimmi che non è un addio‘.

Amici, il record assoluto di Holden

Maria De Filippi

Chiamati “a raccolta” dalla De Filippi, i ragazzi si sono seduti sulle solite scalette e hanno ascoltato l’esito delle prime ore di debutto dei loro inediti su Spotify. Al netto del malcontento di Stella, ultima in graduatoria con 22mila streaming, ben diversa la reazione dei cantanti in vetta.

Se al terzo e al secondo posto si sono ritrovati Mida e Petit, con 97mila e 113mila streaming, ancora meglio ha fatto Holden. Il ragazzo, infatti, ha stracciato ogni record possibile con una quota di 162mila streaming su Spotify, trovano i complimenti anche della Queen di Mediaset. “Cosa ne pensi Holden? Ti dico che questo risultato è il migliore debutto nella storia del programma per un inedito”.

Prima di lui nessuno aveva totalizzato ascolti così alti per un primo singolo. Ma non solo. Infatti, come sottolineato da Novella 2000, nella classifica degli inediti più riprodotti nella storia del programma, Joseph – questo il vero nome di Holden – si è aggiudicato il quarto posto, dopo ‘Lady’ e ‘Tutta la notte di Sangiovanni e ‘Mi Manchi’ di Aka7even.

Dal canto suo il ragazzo ha risposto di essere estremamente contento del risultato e che non se lo aspettava. In casetta, poi, è stato tempo dei complimenti da parte dei compagni per lui ma anche per tutti gli altri arrivati molto in alto nella classifica.

Qualche malumore, invece, come detto, per Stella, al momento ferma a 22mila e insoddisfatta del risultato.

