Dopo essere uscito dalla scuola di Amici, l’ex allievo ha deciso di parlare liberamente delle sensazione provate e anche dei professori.

Lunga intervista per l’ex allievo di Amici Ezio Liberatore. Il giovane cantante, che ha preso parte all’edizione ancora in corso del talent show, si è tolto qualche sassolino con particolare riferimento al comportamento dei professori ritenuti influenzati dal contesto televisivo e non solo. Il ragazzo ha espresso poi anche un duro parere su quella che è stata la sua insegnante, Anna Pettinelli.

Amici, la delusione di Ezio

Anna Pettinelli

Intervistato da Tutto Notizie, Ezio Liberatore ha commentato la sua esperienza ad Amici e il percorso fatto facendo presente un velo, non poi così sottile, di amarezza per come siano andate le cose.

Al netto della gioia di aver preso parte al programma, non sono mancati molti sassolini soprattutto verso gli insegnanti: “Io credo che i professori siano estremamente influenzati dal contesto e dall’alto”, ha detto il cantante. “Penso che non sono totalmente loro a decidere di debba andare via o chi deve restare”.

Facendo poi riferimento alla sua prof, la Pettinelli: “Se dobbiamo soffermarci solo su Anna io ho notato un po’ di incoerenza. Con me ha cambiato idea nel giro di pochi giorni, da una puntata all’altra. Io penso che la scelta l’avesse già presa da tempo. Per me è stata una sorpresa, non me l’aspettavo in maniera così drastica e improvvisa. […] Mi è sembrata quasi come una cosa già scritta”.

Liberatore ha poi aggiunto: “Probabilmente se mi fossi messo una maschera o se mi fossi comportato in maniera diversa, forse avrebbe potuto fare la differenza. Io sicuramente sono molto spontaneo e forse non ero troppo inerente ad un contesto del genere. Non solo Amici, ma in generale la televisione punta a fare spettacolo digitale. Amici io lo definirei un 80% fare spettacolo e un 20% fare musica. Lì è gran parte spettacolo”.

Di seguito anche un post Instagram del ragazzo dopo l’uscita dalla scuola più famosa d’Italia: