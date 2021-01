Amazon ha deciso di mettersi in proprio per quanto riguarda il trasporto delle merci: l’azienda ha acquistato 11 aerei.

Niente più aerei a noleggio per il trasposto delle proprie merci: Amazon ha deciso di mettersi in proprio e ha acquistato una flotta tutta sua di velivoli. In totale sono 11 i jet Boeing 767-300 acquistati dall’azienda di Jeff Bezos e che appartenevano alla Delta e alla WestJet Airlines. I primi ad arrivare a disposizione di Amazon, già nel 2021, sono i quattro aerei passeggeri convertiti a cargo della compagnia canadese WestJet Airlines. I sette arei acquistati invece dalla Delta entreranno a far parte della flotta a partire dal 2022.

Aerei Amazon: una flotta di 85 velivoli

Ma il piano di Amazon è ben più grande: entro la fine del 2022, infatti, a comporre la flotta saranno addirittura 85 aerei, tutti destinati al trasposto delle merci.

Jeff Bezos

Fino a questo momento, per il trasporto delle merci, Amazon si era affidata ad aziende specializzate nel settore come la FedEx e la UPS: la sempre maggiore richiesta di prodotto da clienti in ogni angolo di mondo ha però convinto Jeff Bezos a investire per creare una propria grande flotta per il trasporto delle merci, senza doversi ancora affidare ad aziende esterne.

Amazon: Jeff Bezos non è più l’uomo più ricco del mondo

Insieme alla notizia dell’acquisto da parte di Amazon degli 11 jet Boeing, ne è arrivata anche un’altra che riguarda il fondatore dell’azienda: Jeff Bezos non è più l’uomo più ricco del mondo.

In questa speciale classifica dei Paperoni, Jeff Bezos è stato infatti superato da Elon Musk: a Wall Street il titolo Tesla è infatti schizzato oltre il 7%, l’imprenditore di origine sudafricana ha potuto così compiere il sorpasso sul fondatore di Amazon. Il patrimonio stimato di Jeff Bezos è di 187 miliardi di dollari, quello di Elon Musk di 188,5 miliardi.

