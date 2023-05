E’ partito il progetto #IOCISONO: è la prima call to action di supporto per la popolazione dell’Emilia Romagna colpita dall’alluvione.

Non soltanto il concerto Italia Loves Romagna, alcuni artisti e personaggi dei social hanno accettato di aderire al progetto #IOCISONO. Ideata da un redattore e content creator, l’iniziativa sta riscuotendo parecchio successo: in tanti si sono già uniti per donare supporto all’Emilia Romagna colpita dall’alluvione.

Alluvione Emilia Romagna, parte #IOCISONO: la prima call to action di supporto

L’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna è stata devastante. Anche se sono passati diversi giorni, la situazione non è migliorata. Ci sono ancora tante case sommerse dall’acqua, sfollati, aziende distrutte e territori in ginocchio. E’ per questo che venerdì 26 maggio è partito il progetto #IOCISONO, la prima call to action che, tramite i social, punta al supporto della popolazione.

L’ideatore dell’iniziativa è Luca Guarneri, redattore e content creator. L’intenzione è quella di realizzare una canzone inedita grazie ad un collettivo di voci. Queste ultime appartengono ad artisti che hanno accettato di scendere in campo per aiutare in modo concreto le persone dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione. Ad accogliere il progetto di Guarnieri è stato Andrea Papazzoni, founder dell’etichetta discografica Gotham Dischi, la cui sede è negli studi radiofonici di Rtl 102.5 a Cologno Monzese.

#IOCISONO: i cantanti che, per il momento, hanno aderito al progetto

Il video che ha dato inizio al progetto #IOCISONO in sostegno dell’Emilia Romagna ha già superato le 100.000 interazioni. Per il momento, ad aver accettato di aiutare la popolazione colpita dall’alluvione sono: Emanuele Aloia, Cristina D’Avena, Antonino, The Kolors, Noemi e Virginio. Oltre ai cantanti ci sono anche influencer e tiktoker, come Giulia Sara Salemi e Jasmine Carrisi. Il brano punta anche a donare speranza: tutti i proventi ottenuti dalla vendita saranno devoluti all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia Romagna. Il tutto, ovviamente, sarà documentato sui social.

