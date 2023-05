Qual è il significato di Grazie Roma di Antonello Venditti? La canzone non è solo l’inno del club giallorosso, ma di Roma e della romanità.

Tra le tantissime canzoni prodotte da Antonello Venditti nel corso della sua carriera c’è Grazie Roma. Il brano, diventato l’inno del club giallorosso, racconta cosa significa sentire la romanità che scorre nelle vene. Vediamo il testo e il significato.

Grazie Roma di Antonello Venditti: il significato della canzone

Uscita nel lontano 1983, Grazie Roma di Antonello Venditti è contenuta all’interno dell’album Circo Massimo. L’artista ha scritto la canzone per Roma e per la Roma, un inno ai romani e alla romanità. Diventato con il tempo il brano identificativo del club giallorosso, è stato composto dall’artista proprio per trasmettere la sua grande passione per la città Eterna e per tutto ciò che la rappresenta.

“Dimmi cos’è

Che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani

Dimmi cos’è, cos’è

Che batte forte, forte, forte in fondo al cuore“.

Ad accomunare tante persone c’è la romanità, che non si può ridurre al semplice tifo per il club giallorosso o al linguaggio. E’ un sentimento che parte dal cuore, che soltanto quanti sono nati e cresciuti nella Capitale possono comprendere. Un attaccamento che tutti dovrebbero avere per la propria città natale, ma che spesso si perde.

“Dimmi chi è

Che me fa sentì ‘mportante anche se nun conto niente

Che me fa re quando sento le campane la domenica mattina“.

Antonello Venditti ha così parlato di Grazie Roma: “La considero una canzone dalla costruzione perfetta, perché c’è una grande simbiosi tra la città, la squadra e il linguaggio. È divisa in tre parti. Tu la puoi leggere solamente come Roma, nel senso della squadra di calcio, la puoi leggere come città e poi c’è una versione nazionale perché la prima parte è cantata in italiano, e nella seconda invece è come se io mi riprendessi il mio tesoro e la cantassi solo per i romani“.

Ecco il video di Grazie Roma di Antonello Venditti:

Grazie Roma: il testo della canzone

Dimmi cos’è

Che ci fa sentire amici anche se non ci conosciamo

Dimmi cos’è…

