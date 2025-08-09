Si può dimagrire e stare bene, scegliendo un orario giusto per allenarsi secondo i consigli di un importante endocrinologo.

Negli ultimi anni, la comunità scientifica e medica ha dedicato particolare attenzione ad un tema che incuriosisce chiunque pratichi attività fisica: esiste un orario migliore per allenarsi? La risposta, a quanto pare, non è univoca e dipende, in gran parte, dagli obiettivi che ciascuno si prefigge. Scopriamo, dunque, cosa consiglia, in merito, l’endocrinologo Francisco Rosero.

Allenarsi ad un orario specifico per dimagrire e stare in forma: i consigli dell’endocrinologo

Secondo quanto sostenuto dall’endocrinologo Francisco Rosero, vi sono delle differenze da tenere in considerazione in base all’orario in cui si decide di allenarsi.

Lo specialista ha spiegato . infatti – che chi desidera bruciare grassi dovrebbe optare per le prime ore del mattino, indicativamente tra le 6 e le 8 e, possibilmente, a stomaco vuoto. Tale fascia oraria favorirebbe l’utilizzo dei grassi come principale fonte energetica.

Palestra

Rosero ha aggiunto che questa pratica incrementa l’ossidazione lipidica sia durante che dopo l’allenamento, contribuisce a ridurre il grasso addominale – con particolare efficacia nelle donne – e migliora anche la pressione arteriosa.

Fare attività fisica per controllare la glicemia: quando è meglio

I consigli cambiano, però, per chi soffre di insulino-resistenza, diabete e ha valori glicemici alti. L’endocrinologo ha chiarito che, in questi casi, il momento ideale per allenarsi è subito dopo i pasti.

Studi pubblicati su riviste specializzate come Diabetology affermano che una passeggiata e un esercizio moderato dopo colazione, pranzo e cena può abbassare i livelli di glucosio nel sangue. Inoltre, tale abitudine migliora la sensibilità all’insulina, tiene sotto controllo i picchi glicemici postprandiali, riducendo, al contempo, l’infiammazione sistemica.

Rosero ha ribadito, infatti, che – se tali soggetti praticano sport al mattino – possono anche riscontrare un temporaneo innalzamento del glucosio. Ad ogni modo, l’endocrinologo consiglia a tutti l’attività fisica per evitare di cadere nel vortice della sedentarietà.