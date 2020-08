Viaggiare sì ma in sicurezza? Da oggi è possibile grazie a un algoritmo messo a punto da Lastminute.com Group che indica quali sono le mete più sicure.

Partire, ai tempi del Coronavirus, sembra essere diventata più un’impresa che un piacere. Nonostante i mesi di lockdown e le varie restrizioni, però, gli italiani non rinunciano al mare e alle proprie vacanze, anzi. Viaggiare, sì, ma in sicurezza: questo il motto dell’estate 2020 che ha visto già migliaia e migliaia di italiani invadere le spiagge più belle del nostro paese.

Viaggiare sicuri? L’algoritmo che lo rivela

Da oggi c’è uno strumento in più che possiamo consultare per essere sempre aggiornati sulla situazione. Si tratta di un algoritmo sviluppato da Lastminute.com Group. L’obiettivo è quello di, settimana per settimana, dare notizie sempre aggiornate sulle mete più sicure tenendo anche conto dei positivi di quella determinata zona.

I risultati, inoltre, possono essere consultati sul sito Vologratis, ed è possibile visionare anche una proiezione, non effettiva ovviamente, da qui a un mese su come potrebbe essere la situazione. Ipotizzando diversi scenari.

Alessandro Rozza, capo del team che sviluppato la funzione ha rilasciato un’intervista a Wired in cui ha ammesso:

“Quando è scoppiata la prima ondata di coronavirus, abbiamo iniziato a studiare quale sarebbe stata l’evoluzione del nostro mercato: sviluppare dei modelli che prevedessero l’andamento dell’epidemia era di grande aiuto”

Lo stesso Rozza, inoltre, ha ammesso che il settore turistico fortunatamente è ripartito, anche in maniera più veloce di quanto ci si aspettasse all’inizio.

Le vacanze degli italiani: ecco dove vanno

Dai personaggi famosi alle persone comuni: tutti hanno voglia di andare in vacanza. Con alcuni confini chiusi, inoltre, in molti hanno deciso di fare le proprie vacanze in Italia. Ma quali sono le mete più gettonate?

Sul podio svettano Catania, Olbia e Cagliari. Chi sceglie l’estero, invece, predilige la Spagna, un vero e proprio must delle vacanze estive. In particolar modo vengono scelte le mete come Ibiza, Tenerife e Maiorca, solo per citarne alcune.

