Interessanti rivelazioni “piccanti” da parte di Alfonso Signorini che intervistato da Giulia Salemi ha parlato anche della sua ex…

Non solo l’infanzia e il bullismo subito da giovane, Alfonso Signorini ha parlato al podcast di Giulia Salemi, ‘Non lo faccio per moda’, anche di argomenti decisamente più leggeri come la sua intimità e vita privata. In questo senso spiccano le parole sulla sua ultima ex con cui, evidentemente, si divertiva parecchio “sotto le lenzuola”…

Alfonso Signorini, i rapporti intimi con la ex

Alfonso Signorini

Al netto dell’amore attuale con il suo Paolo Galimberti, Signorini non ha nascosto il passato movimentato con la sua ex con cui, sotto le coperte, erano scintille…

“Lei mi dice dice: ‘Tu non sei gay’. Perché noi facevamo di quelle nottate. Carico? Di più. Aveva sempre la cistite, ti dico solo questo. Anche perché, essendo perfezionista, mi ero fatto tutta una cultura straordinaria”, ha ammesso senza mezzi termini il conduttore.

Gli insegnamenti dei film hard

Facendo sempre riferimento alle avventure piccanti, Signorini si è lasciato andare, come riportato anche da Leggo, ad altri passaggi bollenti. “Sapevo tutto (sul se**o ndr). Sono figlio di ‘Lingua d’argento’, mitico film di Carmen Villani, una bionda che aveva lo strabismo di Venere, ma era di un eccitante mostruoso, con Franco Gasparri. E mi sono sciroppato tutti i film più schifosi, biechi. Poi sono passato allo ‘strong’ con tutte le pornostar americane. Il mondo del porno sano, quello di oggi non lo è, per me è stata anche fonte di ispirazione”, ha raccontato il presentatore del GF.

Adesso, però, come noto, il conduttore è felicemente fidanzato con Paolo Galimberti e in una recente intervista ha anche parlato che, probabilmente, è il momento di pensare concretamente alle nozze.

Staremo a vedere se arriveranno, in tal senso, degli aggiornamenti…

Di seguito anche il post Instagram con qualche passaggio dell’intervista: