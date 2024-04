Chiara Ferragni è tornata sui social ma non ha fornito alcun tipo di aggiornamento sulla separazione dal marito Fedez. Cosa ha pubblicato?

Era il 30 marzo quando l’influencer Chiara Ferragni pubblicava l’ultimo post su Instagram prima di iniziare il suo lungo silenzio social. Solamente ieri, 16 aprile, a distanza di oltre due settimane, l’imprenditrice digitale è tornata a pubblicare sul suo profilo.

Ma il tanto atteso ritorno sui social è stato piuttosto deludente. Infatti, chi si aspettava di scorgere qualche dettaglio in più sulla separazione dal marito Fedez è rimasto a mani vuote.

Ecco che cosa ha pubblicato la Ferragni dopo 17 giorni di silenzio.

Chiara Ferragni: look total black per il suo grande ritorno sui social

La “Ferry” ha deciso di fare il suo ritorno trionfale sui social sfoggiando un meraviglioso maxi abito nero con uno spacco vertiginoso. Il post, pubblicato in serata, raccoglie una serie di scatti fatti a Venezia, dove l’influencer ha preso parte ad una mostra.

Sotto al post si legge la lunga didascalia, interamente dedicata alla mostra: “Felice di essere a Venezia per l’inaugurazione della bellissima mostra “Musei delle Lacrime” dell’amico Francesco Vezzoli presso l’unico Museo Correr.

A cura di Donatien Grau, la mostra colloca una selezione di opere di Francesco con alcune create per questa occasione, affiancando capolavori del Museo di pittori come Cosmè Tura, Jacopo, Gentile e Giovanni Bellini, Antonello da Messina e Vittore Carpaccio. Il progetto rende omaggio anche all’architetto Carlo Scarpa e alla sua magistrale opera sul museo e nell’identità storica e artistica di Venezia.”

Chiara Ferragni torna sui social: riferimenti all’ex marito?

Chi si aspettava un qualche riferimento a Fedez o alla sua famiglia è rimasto molto deluso. Infatti, nel post non c’è alcun chiaro riferimento all’ex marito. O forse c’è?

Tra le immagini pubblicate non mancano scatti in cui l’influencer si mostra sorridente, fa persino qualche smorfia in un video presente nel carosello. Voleva forse dimostrare che oggi è una donna serena nonostante la fine del matrimonio con Fedez?