Molto diretta Chiara Nasti che sui social ha spiegato cosa proprio odia che avvenga a casa sua ed in particolare sul divano…

Non è certo una novità che Chiara Nasti sia solita rispondere in modo diretto alle domande dei fan e anche alle critiche degli haters. Anche per questo non fa troppo scalpore il recente racconto dell’influencer, in dolce attesa del secondo bebè con Mattia Zaccagni, relativamente alla propria casa e alle abitudini degli “ospiti”.

Chiara Nasti: gli ospiti e il divano

Chiara Nasti

La Nasti ha condiviso tramite le proprie stories su Instagram una informativa relative alle abitudini degli ospiti ma anche dei padroni di casa una volta tornati nella propria dimora dopo aver trascorso delle ore fuori.

Per la bella Chiara guai a parlare di sdraiarsi sul letto o sul divano con i vestiti indossati per uscire. La donna ha spiegato: “Per carità. Io non voglio gente a casa perché odio quando si mettono sul mio divano con i vestiti di tutto il giorno!”, le sue parole.

L’influencer, infatti, si è esposta prendendo spunto da un post dove si diceva: “Quando si arriva a casa ci si deve spogliare dai vestiti indossati per uscire, prima di rilassarsi su letto o divano! È importante per evitare di ‘sporcare’ tutto con i batteri che portiamo in casa attraverso pantaloni, maglie, cappotti e borse. È buona abitudine anche togliersi le scarpe all’ingresso per non spargere germi e batteri mentre si cammina da una stanza all’altra come fanno i giapponesi”.

Insomma, Chiara è super attenta all’igiene e pretende che le regole vengano rispettata a casa sua e del marito Mattia.

Il seno da rifare (di nuovo)

Nelle scorse ore, la bella Chiara era stata protagonista anche di un’altra situazione decisamente controversa relativa al suo seno.

Un utente, infatti, le aveva fatto presente di come avesse il seno rifatto e non capisse come mai la ragazza se lo fosse ritoccato.

La Nasti, dal canto suo, aveva risposto: “Per quanto mi riguarda, le bocce grosse sono belle […]. Non vedo l’ora di rifarle nuovamente”.

Di seguito anche un post Instagram dell’influencer con il marito e il piccolo Thiago: