Temptation Island, un ex partecipante risponde alle critiche: “Qualcuno si dimentica…”

Temptation Island, Alfonso D’Apice risponde alle critiche di Perla Vatiero e Lino Giuliano e difende il programma di Canale 5.

Nelle ultime ore hanno fatto discutere alcune dichiarazioni di Perla Vatiero e Lino Giuliano, ex volti di Temptation Island, che hanno rivelato alcuni retroscena del programma a Fabrizio Corona. I due avevano svelato il comportamento di alcuni autori dello show condotto da Filippo Bisciglia, ma qualcuno non avrebbe apprezzato tali rivelazioni, a cominciare da Alfonso D’Apice, anche lui partecipante del programma ed ex gieffino. Ma scopriamo che cosa ha dichiarato.

Alfonso D’Apice difende Temptation Island

Dopo le polemiche sollevate da Perla Vatiero e Lino Giuliano, Alfonso D’Apice ha voluto dire la sua, e per farlo ha scelto i social.

Attraverso una serie di Instagram stories, Alfonso ha voluto esprimere il proprio disappunto verso chi, a suo dire, dimentica troppo in fretta le opportunità ricevute.

alfonso d'apice contro perla una cosa che non sarei riuscita manco ad immaginare (su quello che ha detto ha ragione perla) pic.twitter.com/t8aJkeKRYl — xoxo🌱 (@lifvgoeson_) July 23, 2025

“Mi fa davvero strano – ha dichiarato – vedere persone che hanno vissuto la mia stessa esperienza parlare male di Temptation Island. Forse qualcuno si dimentica da dove è partito“.

Nel suo intervento, Alfonso ha sottolineato come Temptation Island sia diverso da altri format televisivi, mettendo in risalto l’autenticità delle emozioni e la serietà del percorso affrontato dai partecipanti.

“Non è un gioco a premi. Non c’è una strategia da fare, non c’è qualcosa da vincere. Qui hai la possibilità concreta di capire come proseguire la tua vita e la tua relazione” ha ribadito.

La frecciatina di Alfonso D’Apice agli altri partecipanti

Secondo Alfonso, le telecamere non costruiscono le dinamiche tra le coppie, ma offrono uno specchio reale di ciò che accade: “La responsabilità di ciò che fai è tua. Se un’esperienza ti dà l’occasione di metterti in gioco, l’unica parola giusta è: grazie“.

Il messaggio più forte dell’ex gieffino è quello legato alla gratitudine, che secondo lui manca nei commenti negativi rilasciati da alcuni ex concorrenti: “Mi lascia perplesso vedere chi, dopo aver ricevuto visibilità e affetto, oggi parla male proprio di ciò che gli ha dato tutto questo. La riconoscenza, forse, non fa hype… ma resta il valore più elegante da indossare“.