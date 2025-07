Michelle Hunziker pubblica una rara foto delle figlie, poi la cancella: dietro il gesto forse c’è l’ex Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker si sta godendo una vacanza in Grecia insieme alle sue figlie e al suo nuovo amore, Nino Tronchetti Provera, e in un momento di relax ha condiviso sui social una tenera foto. L’immagine la ritraeva accanto alle sue figlie Sole e Celeste oltre ad Aurora. Tuttavia, pochi istanti dopo la storia Instagram è stata rimossa scatenando speculazioni sulle possibili motivazioni. Secondo alcuni, dietro il gesto ci sarebbe l’ex marito Tomaso Trussardi. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Michelle Hunziker: la rara foto delle figlie sparisce dai social

La conduttrice, nota per la sua estrema attenzione alla privacy delle figlie minori, ha condiviso lo scatto come salvaschermo del proprio telefono, immortalato alle 22:22 del 22 luglio in una casualità che ha voluto celebrare con tenerezza.

La storia ha fatto subito il giro del web, sollevando reazioni di stupore e affetto da parte dei fan. Tuttavia, nella mattinata successiva, la foto era già scomparsa da Instagram, cancellata senza alcuna spiegazione.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti – www.donnaglamour.it

Le ipotesi sono due. La prima è che Michelle Hunziker, presa dall’entusiasmo del momento si sia pentita di aver infranto la regola che lei stessa ha sempre rispettato: quella di non esporre pubblicamente le figlie minori.

La seconda ipotesi coinvolge Tomaso Trussardi. Entrambi i genitori hanno sempre mantenuto una linea comune sulla tutela della privacy delle bambine, ed è plausibile che l’imprenditore abbia chiesto alla ex moglie di rimuovere l’immagine.

Un gesto d’amore, ma anche un possibile scivolone

Quello di Michelle Hunziker potrebbe essere stato un gesto impulsivo, mosso da affetto e nostalgia, ma che ha inevitabilmente riaperto il dibattito sulla tutela dei minori sui social.

La conduttrice non ha rilasciato commenti ufficiali sull’accaduto, ma la rimozione immediata della storia dimostra quanto sia ancora delicato, per lei e per la sua famiglia, il confine tra vita pubblica e privata.