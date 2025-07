Fabrizio Corona torna ad accusare Stefano De Martino: avrebbe tradito Belen con Antonella Fiordelisi, nonostante le smentite.

Non si placano le voci intorno a Stefano De Martino, conduttore di successo di Affari Tuoi. Al centro del gossip estivo, il suo nome è tornato a risuonare grazie alle dichiarazioni di Fabrizio Corona, che nella nuova puntata di Falsissimo ha rievocato vecchie indiscrezioni legate alla fine della storia tra De Martino e Belen Rodriguez. Le ultime rivelazioni bomba dell’ex re dei paparazzi getta nuova luce sulla rottura tra i due. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Corona insiste: “Fiordelisi e De Martino? È successo”

Durante l’episodio, come riportato da Today, l’ex paparazzo ha affrontato diversi temi, dai presunti tradimenti di Raoul Bova fino al passato sentimentale di Belen. Ma è proprio parlando dei tradimenti che Corona ha rilanciato una vecchia ipotesi: un flirt tra Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi.

Una voce già circolata mesi fa e prontamente smentita dall’influencer salernitana, che ha sempre dichiarato di non avere mai avuto relazioni con uomini impegnati.

Ma secondo Corona le cose sarebbero andate diversamente. “Le ha scritto anche Stefano De Martino, con cui è andata, mentre lui stava con Belen” ha detto, spiegando che proprio questa scoperta avrebbe generato una lite furiosa nella coppia.

Le reazioni: il silenzio di De Martino, la smentita di Fiordelisi

Antonella Fiordelisi ha già negato ogni coinvolgimento, ribadendo di non essere mai stata con De Martino. Nel video di Corona, l’influencer è stata descritta come “Seguita da milioni di follower, mostra un fisico incredibile, in costume e negli anni è stata contattata da moltissimi personaggi famosi, le persone più importanti e conosciute..”. De Martino, dal canto suo, come da tradizione, non commenta il gossip e continua a mantenere il riserbo.