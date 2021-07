Il sommelier è una figura importante nel settore della ristorazione, quindi perché non introdurla anche in Alexa per consigliare il vino perfetto?

Grandi novità in casa Amazon per questo riguarda Alexa, che è pronta a consigliare il vino perfetto da bere nelle occasioni importanti e non. Che sia una cena, una festa, un incontro amichevole o un appuntamento, ora ci penserà l’assistente vocale intelligente, sviluppato dalla più grande internet company del mondo per rispondere a tutte le nostre esigenze, a rendere indimenticabili gli eventi. Sarà Alexa a guidare coloro che cercano un aiuto per scegliere quale vino è più adatto e lo farà prendendo in considerazione le migliori bottiglie delle cantine italiane Marchesi Frescobaldi, Marchesi Antinori e Terra Moretti e non solo: sono migliaia le etichette tra vini italiani e stranieri disponibili.

Alexa consiglia il vino perfetto: ecco come

Tra le cose da chiedere ad Alexa ora c’è anche questa. La skill “Vino Perfetto” consiglia la bottiglia giusta in base al tipo di evento e ai prodotti alimentari che saranno presenti sulla tavola. Basta chiedere “Alexa, apri Vino Perfetto“, filtrare le opzioni per ottenere informazioni solo su ciò che è di nostro interesse e il gioco è fatto.

Tutto quello che occorre fare è fidarsi, lasciarsi guidare dalle parole dell’assistente vocale e godersi la serata. Le opzioni – lo sottolineiamo – possono essere filtrate anche in base al prezzo e alle pietanze della cena, dell’aperitivo e di qualsiasi altra iniziativa con amici, parenti o fidanzata.

Alexa

Vino Perfetto: tutti i dettagli

Tutto ciò che riguarda il vino consigliato e poi scelto dagli utenti sarà condiviso da Alexa sullo schermo di Echo Show, sull’app dell’assistente vocale e via email. La nuova skill Vino Perfetto nasconde altre peculiarità: una volta capito come utilizzare questa funzione, gli utenti potranno fare domande più specifiche. Un esempio? “Alexa, consigliami un vino per una cena romantica con un prezzo massimo di venti euro” e tutto prende gusto. Ciò è possibile perché Amazon ha anche pensato a come ottimizzare i tempi per la ricerca del vino più adatto alle nostre esigenze.