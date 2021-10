Dopo la diffida, Mila Suarez attacca l’ex compagno Alex Belli, attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

Molti hanno notato la complicità e il gioco di sguardi tra Alex Belli e Soleil Sorge all’interno della Casa più spiata d’Italia, ma pare che tra i due in realtà ci sia solamente un’amicizia molto forte. Beh, non la pensa così Mila Suarez, ex compagna dell’attore di Centovetrine. Nonostante lui abbia già minacciato di intraprendere azioni legali contro di lei, la modella marocchina ha gettato altra brace sul fuoco scrivendo una lettera per lui attraverso il giornale Dipiù.

Mila Suarez sostiene infatti che Alex Belli sia fortemente attratto dalla coinquilina, portando avanti il concetto del famoso detto il lupo perde il pelo ma non il vizio. Ecco cosa afferma nella lettera, come riportato da Blogtivvu: “Caro Alex, anche se cerchi di controllare ogni tuo respiro nella Casa, la maschera sta scricchiolando e sono convinta che presto ti rivelerai per quello che sei: un infedele. Lo sei stato con tua moglie Katarina e con la sottoscritta, e mi chiedo se non sia già accaduto con la tua attuale moglie, Delia. Non sei il principe azzurro che vuoi far credere e sono pronta a scommettere che al Grande Fratello Vip prima o poi tradirai“.

Tuttavia, la stessa Delia Duran, ha dichiarato ai suoi followers di non sentirsi infastidita dal rapporto tra l’attuale compagno e Soleil Sorge, trattandosi di una normale amicizia tra coinquilini.