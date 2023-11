Sempre solare ma soprattutto bellissima. Alessia Marcuzzi ha conquistato tutti con un look dark molto sensuale e costoso…

Se si parla di showgirl e conduttrici apprezzate nel panorama televisivo italiano, senza dubbio, Alessia Marcuzzi è tra quelle che riscuotono maggiori consensi. In modo particolare quando sceglie dei look decisamente sensuali e alla moda come nel caso di una recente puntata di ‘Boomerissima’, il programma da lei condotto sulla Rai. In una recente occasione, infatti, la presentatrice ha seguito l’ultimo trend: quello dell’intimo in bella vista…

Alessia Marcuzzi: il costo del look con corpetto e pantalone

Alessia Marcuzzi

In particolare la Marcuzzi ha riscosso particolare successo, non solo per la trasmissione, ma anche per il suo look durante la seconda puntata di ‘Boomerissima’. La conduttrice, infatti, aveva puntato sullo stile dark ma con più di qualche pizzico di sensualità. Seguita dalla stylist Claudia Scutti, la splendida Alessia ha abbinato un paio di pantaloni a vita bassa dal taglio classico di Sportmax ad un bustier intimo in pizzo nero, un modello firmato dalla sartoria ‘Il Costume’.

Nel dettaglio, il corpetto intimo era crop, steccato, con le spalline sottili e realizzato in tessuto trasparente con ricami floreali. Si tratta di un indumento intimo ma che, anche col trend attuale, va usato a tutti gli effetti come un normale top, anche senza giacca sopra, proprio come fatto dalla conduttrice.

Il resto dell’outfit, come anticipato, è stato un pantalone nero oversize di Sportmax il cui costo si aggira attorno ai 300 euro.

A rendere l’intero look perfetto, ovviamente, scarpe col tacco nere e, come sua abitudine, capelli sciolti e sbarazzini, senza eccessi e tipicamente in stile Marcuzzi!

La conduttrice ha fatto centro e, ancora una volta, ha saputo conquistare i telespettatori e i fan che la seguono sui social.

Di seguito anche un post Instagram della conduttrice con il suo outfit al completo: