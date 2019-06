Alessia Marcuzzi si è recata in Puglia con sua figlia Mia: il resort che le ospita costerebbe ben 1000 euro a notte.

La conduttrice Alessia Marcuzzi ha deciso di concedersi alcuni giorni di relax in compagnia della figlia Mia, 8 anni, nata dall’amore per Francesco Facchinetti. Le due si sono recate in Puglia in un resort che, stando a quanto rivelato da FanPage, costerebbe ben 1000 euro a notte: le camere sarebbero dotate di ogni genere di comfort, e all’esterno vi sarebbero ben 4 piscine.

Alessia Marcuzzi: vacanze madre-figlia in Puglia

Come testimoniato da alcuni scatti su Instagram, Alessia Marcuzzi si starebbe godendo qualche giorno di spensieratezza e relax in Puglia insieme alla sua unica figlia femmina, Mia (la conduttrice è mamma anche di Tommaso, avuto durante la sua relazione con Simone Inzaghi).

Il figlio maggiore della conduttrice, 18 anni compiuti, si sarebbe invece trasferito recentemente a Londra, una delle città più amate da Alessia Marcuzzi e scelta proprio da lei e dal suo attuale marito Paolo Calabresi Marconi come meta delle loro nozze, celebrate nel 2014 nelle campagne Inglesi.

Il rapporto con gli ex

Su Instagram i fan sono rimasti ammaliati dalle foto in costume della conduttrice e dalla sua straordinaria somiglianza con Mia che oggi, a 8 anni, sembra essere proprio la copia identica della mamma. La conduttrice è riuscita a mantenere rapporti pacifici con i suoi due ex, con i quali ha spesso fatto cene e vacanze insieme come una qualsiasi famiglia allargata:

“Con i miei ex siamo una famiglia allargata. Si può fare credo solo quando finisce l’amore e quando c’è l’indipendenza economica. Noi per fortuna guadagniamo tutti bene e quindi non ci sono state lotte. Magicamente si è incastrato tutto bene. Sono una donna serena e molto fortunata”, ha dichiarato a Chi la conduttrice parlando di Francesco Facchinetti e di Simone Inzaghi.