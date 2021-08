Alessandro Borghi ha fatto un complimento alla sua fidanzata e si è ritrovato a dover rispondere alle accuse del popolo del web.

L’attore Alessandro Borghi si è sfogato via social per le accuse di sessismo che gli sarebbero state scagliate contro in seguito a una sua intervista al Corriere della Sera, dove elogiava la sua fidanzata Irene Forti affermando: “Credo che gli uomini da soli abbiano poche chance di essere interessanti. Devono sempre essere accompagnati, se ci riescono, da una donna più interessante di loro: io adesso ce l’ho”.

In seguito alla bufera scatenata dalla sua affermazione – riportata da numerose testate – Borghi ha tuonato: “Ieri il Corriere della Sera, l’Huffigton Post hanno re-postato un estratto – un estratto, che va contestualizzato – di una mia intervista in cui parlavo del fatto che secondo me un essere umano, un uomo, per completare la sua esistenza su questo pianeta abbia bisogno di una persona vicino che lo porti a migliorarsi. Io parlavo di me. Voi avete commentato che questa è una cosa sessista. Quanto siete stupidi, porca put*ana, è incredibile questa cosa”.

Alessandro Borghi

Alessandro Borghi: lo sfogo dopo le accuse

Alessandro Borghi ha replicato contro una bufera sorta contro di lui via social in seguito ad una sua intervista al Corriere della Sera, dove l’attore intendeva elogiare la sua compagna, Irene Forti, a cui è legato dal 2020. Attraverso i social Borghi ha precisato che si sarebbe riferito alla sua personale storia e che la sua non sarebbe stata un’affermazione di carattere generale.

L’attore, del resto, aveva già dichiarato al Corriere quanto la storia con Irene Forti lo avesse aiutato a crescere e a migliorare: “Il merito del fatto che abbia ricominciato da un annetto a questa parte a leggere molti libri è della mia fidanzata, la persona più acculturata che io conosca, che divora quattro libri a settimana: cosa che mi faceva sentire un ignorante, quindi ho detto ok, mettiamoci in pari”, aveva detto.

Chi è Irene Forti

Modella e manager, Irene Forti fa la spola tra Londra e Roma e dal 2020 è legata sentimentalmente all’attore Alessandro Borghi. I due hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro vita privata, ma Borghi non ha nascosto il suo amore e la sua ammirazione nei confronti della sua compagna.