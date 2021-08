Romina Power si è sfogata per una notizia falsa su un presunto incontro segreto avuto da suo figlio Yari e da sua figlia scomparsa Ylenia.

Romina Power si è sfogata via social per una notizia falsa circolata nelle ultime ore e secondo cui Ylenia Carrisi – la figlia della cantante scomparsa nella notte di Capodanno tra il 1993 e il 1994) avesse incontrato in gran segreto il fratello Yari. La circostanza è stata smentita dalla stessa Romina, che via social ha tuonato: “Ma quando è che la smetterete di speculare sulla mia famiglia? Quando è che la smetterete di riempire la testa delle persone con becere balle? Vi dovete solo vergognare!”

Romina Power: le notizie false sulla scomparsa di Ylenia

Da quasi 30 anni Romina Power non avrebbe notizie di sua figlia Ylenia, scomparsa appena 20enne durante un viaggio a New Orleans. La cantante – a differenza dell’ex marito Al Bano – non si è mai data per vinta e ha sempre sperato un giorno di poter riabbracciare sua figlia, misteriosamente sparita nel nulla (e che è stata dichiarata morta presunta in seguito alla volontà del padre).

“Novembre è il mese di nascita di Ylenia. In questo mese, io posto una sua fotografia ogni giorno, nel caso qualcuno la riconosca. Sono passati 25 anni dalla sua scomparsa, ma nel cuore di una madre la speranza non muore mai. La speranza di poterla riabbracciare”, aveva affermato a Chi l’ha visto? la celebre cantante.

La scomparsa di Ylenia

Ylenia Carrisi è misteriosamente scomparsa nella notte del 31 dicembre 1993 a New Orleans (giorno in cui è avvenuta la sua ultima telefonata con la madre Romina, ed altri componenti della famiglia). Il corpo della ragazza non è mai stato trovato e per questo Romina Power – così come il figlio Yari ed altri suoi familiari – sarebbe convinta di poter forse, un giorno, ritrovare Ylenia.