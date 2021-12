In occasione di un’intervista, l’attrice Alessandra Mastronardi che interpreta l’étoile nel film “Carla”, racconta dettagli inediti dell’ultimo mese di vita della ballerina.

L’attrice Alessandra Mastronardi, in occasione di un’intervista a Fan Page, ha raccontato dei dettagli di Carla Fracci e del film Carla, liberamente ispirato alla sua vita. La stessa ètoile ha chiesto di essere rappresentata con “forza e serietà” e ha nascosto la sua malattia che la porterà via un mese dopo l’inizio delle riprese.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Le dichiarazioni di Alessandra Mastronardi su Carla Fracci

Carla Fracci aveva scelto Alessandra Mastronardi per essere interpretata nel film sulla sua vita: “

“Quando ho saputo che era stata lei a scegliermi, è stata la parte più terrificante, ma ho provato anche un immenso orgoglio. Non faccio parte del mondo della danza, non ho mai ballato, facevo ginnastica artistica e atletica leggera alle medie e al liceo. Due mondi completamente opposti. Quindi è stato un impegno doppio. Ho sentito una responsabilità incredibile dal principio, ma non ho mai avuto né ripensamenti, né tentennamenti. Ho detto subito di sì.”

Queste le dichiarazioni dell’attrice che dichiara: “Le ho chiesto che tipo di messaggio voleva che io facessi emergere. Che colore voleva che usassi per il suo personaggio. Lei mi disse: “La serietà e la forza” e quindi ho levato tutti i sorrisi possibili, ho fatto come mi ha detto.”

Sulla malattia che avrebbe portato via per sempre Carla, Alessandra afferma: “Solo dopo abbiamo appreso che lei stava male da tempo, ma non aveva mai parlato a nessuno della gravità delle sue condizioni di salute. Lo sapeva solo la sua famiglia. Nel giro di una settimana, ha avuto un crollo ed è stata ricoverata in ospedale. La settimana dopo era programmata la visione del film con lei. Non ce l’abbiamo fatta. Che io sappia, ha visto il trailer ed era molto contenta, ma vedere il trailer e vedere il film sono due cose completamente diverse”.

Riproduzione riservata © 2021 - DG