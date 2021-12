Dopo che Alex Belli ha dichiarato in diretta TV di amare “anche” Soleil Sorge, Delia Duran scrive un messaggio social in cui dichiara di allontanarsi da Milano dopo il duro colpo.

Delia Duran è sconvolta dalle ultime parole e rivelazioni tra Alex Belli e Soleil Sorge. L’attore ha ammesso di essere innamorato dell’influencer italo-americana in diretta al Grande Fratello Vip 6 e la Stasi ha confermato che il bacio della Turandot fosse vero e non cinematografico. La modella scrive un duro sfogo sui social.

Le dichiarazioni di Delia Duran su Alex Belli

“Sono stati giorni complessi, vi ringrazio per l’affetto che mi avete dimostrato ma ora mi dovete scusare, ho bisogno di scappare, prendermi del tempo per me stessa lontano dai social, lontano dal gossip e lontano da casa… Hasta luego Milano!”.

Queste le parole telegrafiche e sintetiche che Delia Duran scrive sui social, riguardo le ultime dichiarazioni di Alex Belli su Soleil Sorge. L’attore ha ammesso di essere innamorato di Soleil Sorge e di averle dato un bacio vero durante la rappresentazione della Turandot. Durante la puntata la modella non è voluta intervenire, neanche con una chiamata come le aveva proposto Alfonso Signorini. Come andrà a finire questa storia? Per ora l’attore ha dichiarato di volersi vivere liberamente la sua “amicizia” con la Stasi.

