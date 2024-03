Dopo i Ferragnez, anche la coppia Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino sta per cadere. Matrimonio finito? Spuntano gli indizi social.

Solamente lo scorso luglio Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino erano convolati a nozze e già si parla di crisi. Cosa sta succedendo? La loro storia d’amore era iniziata quando i due erano ancora ragazzi e, dopo ben 15 anni di distanza, si sono ritrovati per poi sposarsi.

Ma è dal mese di dicembre che circolano voci di una crisi tra i due. Quanto c’è di vero? Inizialmente la stessa attrice aveva smentito tali voci, ma adesso i rumors sono sempre più insistenti e spuntano le prime prove sui social. Ecco cosa sta succedendo.

Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino: è crisi? Gli indizi social

Dopo soli otto mesi dalle nozze pare che il matrimonio tra l’attrice e il dentista sia in una grave crisi. Infatti, a confermare le voci ci sono i social. I fan più attenti hanno notato che l’attrice ha smesso di seguire il marito su Instagram. Quest’ultimo, che ha il profilo chiuso, non si sa se ha smesso o meno di seguire la moglie.

Alessandra Mastronardi

In più, da mesi non ci sono post della coppia sui social, e non solo. Infatti, sarebbe anche sparito il post del matrimonio dal profilo Instagram della Mastronardi. Un gesto che lascia poco spazio all’interpretazione.

Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino: gossip e speculazioni

Non mancano le speculazioni dei fan e le presunte segnalazioni, riportate sul profilo dell’esperta di gossip Deianira Marzano. Secondo le segnalazioni, infatti, i due si sarebbero lasciati ad appena pochi mesi dalle nozze. Deianira ha, inoltre, commentato la vicenda scrivendo: “Si ho letto e comunque lui ha una bella fama di dongiovanni… a quanto pare”. Ci sarebbe un tradimento dietro la presunta separazione tra la Mastronardi e il marito Sannino? Arriveranno conferme o smentite delle voci?