Siamo abituati a vedere la maestra Alessandra Celentano sempre molto rigida e dura con i suoi allievi. Eppure, le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Infatti, nel corso dell’ultimo daytime di Amici, la professoressa si è mostrata in vesti decisamente inedite per aiutare l’allieva Marisol ad aprirsi maggiormente alle emozioni e, soprattutto, in tema amore…

Alessandra Celentano e l’amore: tutto per Marisol

La professoressa Celentano, come detto, nel daytime di oggi di Amici si è resa protagonista di un momento davvero molto speciale insieme alla ballerina Marisol. La maestra ha deciso di lavorare con la giovane allieva sulle emozioni e le ha fatto sentire una canzone d’amore salvo poi chiederle quali fossero stati i suoi pensieri e a cosa avesse pensato.

La ragazza ha quindi detto: “Ho visualizzato, in particolare, una persona… Mi sembra chiaro… si tratta di una cosa di adesso: stiamo parlando di Petit”. E ancora. “Ho visualizzato quando ci coccoliamo e quando ci guardiamo. Da lì capisco se provo qualcosa…”.

A questo punto la professoressa ha detto: “Gli occhi sono lo specchio dell’anima. Ecco perché è così importante. Cosa altro mi devi dire di questo amore?”.

E Marisol ha aggiunto: “Non so se può servire. Quando mi vengono le farfalle nello stomaco mi viene da sorridere, mi viene imbarazzo. Divento timida. Da 1 a 10 quanto è l’amore per Petit? Dico 10…”.

A quanto pare, quindi, tra la ballerina e il giovane cantante Petit è scattato qualcosa di più di una semplice amicizia. Staremo a vedere se nelle prossime giornate tra i due potranno esserci risvolti e se i consigli della maestra saranno utili non solo nella danza ma anche nella vita di tutti i giorni.

