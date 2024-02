Criticata per alcuni filmati social e presunti mancati autografi ai fan, Alessandra Amoroso ha raccontato la sua versione dei fatti.

Protagonista al Festival di Sanremo 2024, Alessandra Amoroso ha avuto modo di parlare anche durante la kermesse musicale di diverse problematiche avute a causa dell’odio social nei suoi confronti. Un qualcosa che, spesso, è generato anche da contenuti creati ad hoc per screditarla. In modo particolare, l’artista ha spiegato a BSMT la sua versione dei fatti in merito a quello che era stato ribattezzato “autografo gate”.

Alessandra Amoroso, la verità sull’autografo negato

Alessandra Amoroso

La Amoroso ha raccontato di cosa l’aveva vista protagonista suo malgrado: “Questo video editato e tagliato faceva uscire una Ale che negava l’autografo e che non voleva farne. Ma il video si è fermato lì. Se fosse andato avanti la gente avrebbe potuto vedere che ho stretto mani, ho baciato e mi sono fatta le foto con loro”, ha spiegato la cantante.

Tutto questo era capitato pochi giorni prima di una tappa importante per lei, quella di San Siro: “Era tutta una bugia”; ha aggiunto. “L’accanimento e l’odio sono stati strani. A un certo punto è arrivata l’estate e facevo fatica a uscire”.

Sempre a BSMT, la brava Alessandra ha aggiunto di esserci rimasta molto male di questo fatto anche perché le persone, subito dopo, vedendola rilasciare autografi avevano pensato che lei fosse davvero “cattiva”.

“Non puoi toccare la mia umanità. Mi tutelerò un po’ di più per me stessa, non ho paura perché quella roba lì era piccola così. Poi l’ho vista per ciò che era. Se parlassi con la persona che ha pubblicato quel video le direi grazie perché oggi so chi sono, ancora di più”, ha concluso l’artista.

Di seguito anche il post su TikTok con parte dell’intervista in cui la cantante ha spiegato la sua versione dei fatti in merito a quel famoso “autografo gate”: