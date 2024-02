Taylor Swift vola a Las Vegas per tifare per il fidanzato Travis Kelce al Super Bowl. A sorpresa arriva il romantico gesto del giocatore.

Taylor Swift non ha rinunciato a supportare il suo fidanzato Travis Kelce durante uno degli eventi sportivi più importanti degli Stati Uniti. Ha infatti deciso di prendere ben due jet privati per precipitarsi da Tokyo, dove ha tenuto due concerti, a Las Vegas per assistere al Super Bowl.

Ma la sfida tra i San Francisco e i Kansas City Chiefs non è stata l’unica protagonista della serata. Infatti, i fan erano in trepidante attesa della proposta di matrimonio di Travis Kelce a Taylor Swift. Proposta che alla fine non c’è stata, generando non poca delusione tra gli Swifties e le Swifties.

L’attenzione si è concentrata non solo sulla coppia Swift-Kelce, ma anche sugli altri vip famosissimi che hanno assistito al Super Bowl.

Taylor Swift

Taylor Swift tifa per il fidanzato dal palco d’onore

A fare compagnia a Taylor durante il Super Bowl c’erano la sua cara amica Blake Lively, attrice e moglie di Ryan Reynolds, e anche la mamma di Kelce. Insieme tutte e tre le donne hanno urlato, esultato, gioito e saltato durante il match.

Lei era vestita con un attillato vestito nero e portava il suo immancabile rossetto rosso. Nonostante i due concerti a Tokyo, Taylor era piena d’energia mentre tifava per il fidanzato Travis dal palco d’onore. Ma al termine della partita è arrivato il momento più atteso.

Taylor Swift: il bacio tanto atteso

Per tutta la durata della partita, ogni volta che Kelce era coinvolto in un’azione le telecamere puntavano sugli spalti per catturare le reazioni della fidanzata.

Ma a fine partita la popstar è scesa sugli spalti e qui tutti i fan e gli spettatori presenti allo stadio di Las Vegas hanno assistito ad un tenero abbraccio tra i due, seguito da un immancabile bacio catturato da ogni angolazione dai fotografi presenti. Molti fan si aspettavano una proposta di matrimonio che, però, non è arrivata. Ma è solo una questione di tempo.