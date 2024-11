Alba Parietti, consigli da mamma: “Date solo esempi importanti”

Un importante traguardo del figlio, Francesco Oppini, ha dato modo ad Alba Parietti di dare alcuni consigli ai genitori.

Un momento speciale della vita di Alba Parietti ma soprattutto di suo figlio, Francesco Oppini. Il ragazzo, infatti, ha ottenuto il patentino da giornalista, e sua madre ha voluto dedicargli un lungo pensiero sui social con annessi consigli ai genitori in relazione a come ci si dovrebbe comportare appunto con i propri ragazzi.

Alba Parietti, il traguardo di Francesco Oppini

Attraverso una lunga dedica social con tanto di post Instagram, Alba Parietti ha esaltato il traguardo ottenuto dal figlio Francesco Oppini e lo ha voluto omaggiare pubblicamente.

“Francesco Oppini, un ragazzo che mi ha dato modo di sentirmi sempre fiera di lui. E’ un lavoratore da quando ha smesso di studiare coltivando le sue passioni e trasformandole in lavoro: auto e sport”, ha esordito la donna.

Alba Parietti

“Se posso dare un consiglio a qualsiasi genitore, lasciate che vostro figlio o figlia sia ciò che vuole essere e non ciò che voi desiderate o pensate per lui, se no sarà sempre una persona infelice anche se riuscito sarà solo il riflesso della vostra vanità di genitore e non un essere umano completo”.

I consigli ai genitori di oggi

Ma i consigli e i pensieri della Parietti non sono finiti qui: “Date solo esempi importanti di educazione e rispetto per il prossimo. Lasciategli inseguire le sue vere passioni e attitudini. Questa è la tessera che ha acquisito con un esame che prevedeva prima una lunga preparazione molti articoli scritti e molti anni in cui ha dedicato anime e corpo la sua vita alla sua grande passione che il calcio”.

La bella Alba ha concluso il suo post con un pensiero malinconico: “Mi dispiace solo non poter condividere questa felicità e questo orgoglio con i miei genitori che hanno amato Francesco più di loro stessi. Ma sono certa che da qualche parte anche loro oggi sorrideranno per il loro piccolo Ceschino. Le loro figure sono stati fondamentali, mio padre per i principi per la solidità dei suoi comportamenti e della sua coerenza per la sua integrità e per i suoi valori, mia madre per l’essere capace di essere la nonna dei sogni di ogni bambino una nonna che stimolava la fantasia, l’intelletto e l’empatia. Francy siamo tutti con te”.